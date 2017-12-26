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Söz Dizisine Karagül'ün Yakışıklı Oyuncusu Burak Çelik Dahil Oldu
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Söz Dizisine Karagül'ün Yakışıklı Oyuncusu Burak Çelik Dahil Oldu

SÖZ DİZİSİNE KARAGÜL'ÜN YAKIŞIKLI OYUNCUSU BURAK ÇELİK DAHİL OLDU

Pazartesi günlerinin reyting rekorları kıran dizisi Söz'e, Karagül'ün yakışıklı oyuncusu Burak Çelik dahil oldu.

Tarih : 26 Aralık 2017, 02:30
Puan Ver : Söz Dizisine Karagül'ün Yakışıklı Oyuncusu Burak Çelik Dahil Oldu(10/10)6

Star TV ekranlarının beğeniyle izlenen dizisi Söz'ün oyuncu kadrosuna Burak Çelik dahil oldu.

SELİM KARAKTERİNİ CANLANDIRACAK

Yapımını 'TIMS&B'nin, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği Söz'de genç oyuncusu Burak Çelik'i, Selim rolü ile izleyeceğiz. Söz yeni bölümde Selim ile gizemli bir görevin içine giren Eylem'in yolları kesişecek.

BURAK ÇELİK KİMDİR?

21 Temmuz 1992'de İstanbul'da dünyaya gelen Burak Çelik, lise öğrenimini tamamladıktan sonra üniversiteye hazırlanmaya başlar. Aynı zamanda da babasına ait otoparkta çalışıyorken, menajer Ataberk Oral ile tanışır. Yakışıklı oyuncu Ataberk Oral'ın desteği ile 2013 yılında Best Model Of Turkey yarışmasına katılarak birinci olur. Burak Çelik'in bu yarışmada elde ettiği başarı yapımcıların dikkatlerini çeker. Modellik yapan başarılı oyuncu Hakan Akkaya'nın bir defilesinde baş manken olarak sahneye çıktı.

Sanatçı Hande Yener'in Hasta adlı klibinde rol alır. Ayrıca Hande Yener'in Kraliçe adlı albüm kapağında da boy gösterir. İlk oyunculuk deneyimini Fox TV ekranlarında yayınlanan Karagül dizisi ile edinmiştir. Daha sonra Fox TV'nin sevilen yaz dizisi Hayat Sevince Güzel dizisinde başrol oynamıştır. Dizide Algı Eke, Öykü Çelik, Ekin Mert Daymaz ile birlikte rol almış ve Barış rolünü oynamıştır. Genç oyuncu Burak Çelik, Star TV'nin severek izlenen dizisi Söz'ün kadrosuna dahil olmuştur. Dizide Selim karakteri ile yer alacaktır.

İşte Söz'ün yeni yakışıklısı;

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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