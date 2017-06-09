SÖZ SIRASI FATİH TERİM'DE
Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, Arda Turan olayının ardından ilk kez kameraların önünde açıklama yapacak.
Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, Arda Turan olayının ardından ilk kez kameraların önünde açıklama yapacak.
2018 Dünya Kupası Grup Elemeleri'nde 11 Haziran akşamı Kosova ile karşılaşacak A Milli Takım'da Terim, cumartesi akşamı TSİ 18.45'te Karşılaşmanın oynanacağı Arnavutluk'un İşkodra kentinde bir basın toplantısı düzenleyecek.
Terim, Arda Turan'ın gazeteci-yazar Bilal Meşe'ye sözlü ve fiziksel saldırıda bulunduktan sonra milli takımdan ayrılış süreci ile ilgili düşüncelerini anlatacak.
kaynak:sabah
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