SÖZ'DE ÇANAKKALE TÜRKÜSÜ'NÜN SÖYLENDİĞİ SAHNE HERKESİ MEST ETTİ
Pazartesi günlerinin reyting birincisi Söz'de yine duygu dolu bir bölüm yaşandı. Dizide Avcı karakterine hayat veren Burak Sevinç, Çanakkale Türküsü ile tüyleri diken diken etti.
Star TV ekranlarının sevilen dizisi Söz, pazartesi günün reting birinciliğini yine kimselere kaptrmadı. Dizde Avcı'nın söylediği Çanakkale Türküsü gözleri yaşarttı
HERKESİ MEST ETTİ
Duygu dolu bir bölümle ekranlara gelen Söz dizisinde Avcı'nin söylediği Çanakkale Türküsü izleyenleri mest etti. Söz, sosyal medyada da en çok konuşulan konular arasına girdi.
İşte reyting listesi:
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Cezaevine Gönderilen Fetö'cü Kadınlar, Beddua Seansları Düzenlemiş
- İskenderun Körfezi'nde Savaş Gemisi Batıkları Bulundu
- Abd'nin Skandal Kudüs Planına Hükümetten Art Arda Çok Sert Tepki!
- Düğün Günü Karısını Öldüren Cani Kocadan Kan Donduran Sözler
- Meterolojiden İstanbullulara Yeni Uyarı: Kar Yağışı Bugün De Devam Edecek
EKONOMİ HABERLERİ
- Bakan Arslan: Cankurtaran Geçidi Bu Ay Hizmete Açılıyor
- Kamu Kurumlarına Yerleştirme Sonuçları Açıklandı
- Bakan Ağbal: Makine-Teçhizat Harcamalarında Yatırımcılara Destek Olacağız
- Zuckerberg'ten Aldıkları Parayı, Sanal Paraya Yatırarak Bitcoin Milyarderi Oldular
- Ayder Yaylası'na Alternatif Olarak 11 Yeni Yer Aranıyor
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Seksomnia Hastalığına Sahip Adam, Uykusunda Eski Kız Arkadaşına Tecavüz Etti
- Menbiç'te Skandal Görüntü! Abd'li Kadın Asker, Teröristlere Halay Başı Oldu
- İngiltere Başbakanı May'e Suikast Girişimi Engellendi
- Abd'deki Yangın Kontrol Edilemiyor, 180 Ev Ve İş Yeri Zarar Gördü
- Trump, Sisi'yi Arayarak Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs'e Taşıma Fikrini Görüştü
Bu Haberle İlgili Yorumlar