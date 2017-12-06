Pazartesi günlerinin reyting birincisi Söz'de yine duygu dolu bir bölüm yaşandı. Dizide Avcı karakterine hayat veren Burak Sevinç, Çanakkale Türküsü ile tüyleri diken diken etti.

Star TV ekranlarının sevilen dizisi Söz, pazartesi günün reting birinciliğini yine kimselere kaptrmadı. Dizde Avcı'nın söylediği Çanakkale Türküsü gözleri yaşarttı

HERKESİ MEST ETTİ

Duygu dolu bir bölümle ekranlara gelen Söz dizisinde Avcı'nin söylediği Çanakkale Türküsü izleyenleri mest etti. Söz, sosyal medyada da en çok konuşulan konular arasına girdi.

İşte reyting listesi:

Kaynak: haberinburada