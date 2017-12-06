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Söz'de Çanakkale Türküsü'nün söylendiği sahne herkesi mest etti

SÖZ'DE ÇANAKKALE TÜRKÜSÜ'NÜN SÖYLENDİĞİ SAHNE HERKESİ MEST ETTİ

Pazartesi günlerinin reyting birincisi Söz'de yine duygu dolu bir bölüm yaşandı. Dizide Avcı karakterine hayat veren Burak Sevinç, Çanakkale Türküsü ile tüyleri diken diken etti.

Tarih : 06 Aralık 2017, 00:20
Puan Ver : Söz'de Çanakkale Türküsü'nün Söylendiği Sahne Herkesi Mest Etti(10/10)6

Star TV ekranlarının sevilen dizisi Söz, pazartesi günün reting birinciliğini yine kimselere kaptrmadı. Dizde Avcı'nın söylediği Çanakkale Türküsü gözleri yaşarttı

HERKESİ MEST ETTİ

Duygu dolu bir bölümle ekranlara gelen Söz dizisinde Avcı'nin söylediği Çanakkale Türküsü izleyenleri mest etti. Söz, sosyal medyada da en çok konuşulan konular arasına girdi.

İşte reyting listesi:

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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