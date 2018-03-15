SÖZÜN BİTTİĞİ YER! ÇOCUKLARINI DAMA ÇIKARAN ANNE, CESEDİ İZLETTİ
Adana'da boş arazide cansız yatan vatandaşın cesedini görmek için 7 ila 15 arasında değişen çocuklarıyla dama çıkan kadını görenler şaşkınlığını gizleyemedi.
Adana'da boş bir arazide erkek cesedi bulundu. Polis inceleme yaparken, bir kadının çocuklarıyla birlikte cesedi izlemesi dikkat çekti.
BALKONA ÇIKAN VATANDAŞ FARK ETTİ
Edinilen bilgiye göre, olay Seyhan ilçesine bağlı Havuzlubahçe Mahallesi'nde meydana geldi. Evinin balkonuna çıkan bir kişi boş arazide otların arasında yüz üstü hareketsiz yatan bir kişiyi gördü.
YAŞAMINI YİTİRDİĞİ ORTAYA ÇIKTI
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde yerdeki şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ise olayla ilgili inceleme başlattı. Üzerinden yaklaşık 4 bin lira para çıkan şahsın kimliği tespit edilemedi. Polis, ölen kişinin kimliğini belirlemek için parmak izini alırken, kayıp başvurularını da incelemeye aldı.
FİLM GİBİ İZLEDİLER
Bu arada, polis inceleme yaparken, çevredeki vatandaşların cesedi görmek için adeta birbiriyle yarışması dikkat çekti. Bir kadın yaşları 7 ila 15 arasında değişen çocuklarını önce dama çıkartarak cesedi izletti. Daha sonra basın mensuplarının görüntü aldığını görünce balkondan izletmeye devam etti. Bir yaşlı kadın ise evinin penceresinden dakikalarca cesedi izledi. Yoldan geçen meraklı vatandaşlar da cesedi görmek için adeta birbiriyle yarıştı.
Polis, şahsın nasıl öldüğünü çözmek için geniş bir çalışma başlattı.
Olay yerinden kareler;
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Pitbull'un Parçaladığı 12 Yaşındaki Çocuğa Kimse Yardım Etmedi
- Sözün Bittiği Yer! Çocuklarını Dama Çıkaran Anne, Cesedi İzletti
- Mavi Marmara Artık Kamyon Taşıyacak! İşte Yeni İsmi
- Diyanet Harekete Geçti Ama Şuursuz Sözlerin Ardı Arkası Kesilmiyor: Tek Kadınla Doyan Erkek Sapıktır
- Gsm Şirketinin Genel Müdür Yardımcısı Silahlı Saldırıya Uğradı
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar