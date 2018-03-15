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Sözün Bittiği Yer! Çocuklarını Dama Çıkaran Anne, Cesedi İzletti

SÖZÜN BİTTİĞİ YER! ÇOCUKLARINI DAMA ÇIKARAN ANNE, CESEDİ İZLETTİ

Adana'da boş arazide cansız yatan vatandaşın cesedini görmek için 7 ila 15 arasında değişen çocuklarıyla dama çıkan kadını görenler şaşkınlığını gizleyemedi.

Tarih : 15 Mart 2018, 17:20
Puan Ver : Sözün Bittiği Yer! Çocuklarını Dama Çıkaran Anne, Cesedi İzletti(5/10)1

Adana'da boş bir arazide erkek cesedi bulundu. Polis inceleme yaparken, bir kadının çocuklarıyla birlikte cesedi izlemesi dikkat çekti.

BALKONA ÇIKAN VATANDAŞ FARK ETTİ

Edinilen bilgiye göre, olay Seyhan ilçesine bağlı Havuzlubahçe Mahallesi'nde meydana geldi. Evinin balkonuna çıkan bir kişi boş arazide otların arasında yüz üstü hareketsiz yatan bir kişiyi gördü.

YAŞAMINI YİTİRDİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde yerdeki şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ise olayla ilgili inceleme başlattı. Üzerinden yaklaşık 4 bin lira para çıkan şahsın kimliği tespit edilemedi. Polis, ölen kişinin kimliğini belirlemek için parmak izini alırken, kayıp başvurularını da incelemeye aldı.

FİLM GİBİ İZLEDİLER

Bu arada, polis inceleme yaparken, çevredeki vatandaşların cesedi görmek için adeta birbiriyle yarışması dikkat çekti. Bir kadın yaşları 7 ila 15 arasında değişen çocuklarını önce dama çıkartarak cesedi izletti. Daha sonra basın mensuplarının görüntü aldığını görünce balkondan izletmeye devam etti. Bir yaşlı kadın ise evinin penceresinden dakikalarca cesedi izledi. Yoldan geçen meraklı vatandaşlar da cesedi görmek için adeta birbiriyle yarıştı.

Polis, şahsın nasıl öldüğünü çözmek için geniş bir çalışma başlattı.

Olay yerinden kareler;


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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