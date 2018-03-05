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SP lideri, ittifak şartlarını sıraladı

SP LİDERİ, İTTİFAK ŞARTLARINI SIRALADI

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, katıldığı televizyon programında seçim ittifakı ile ilgili konuştu. Karamollaoğlu, ittifak şartlarını da sıraladı.

Tarih : 05 Mart 2018, 12:10
Puan Ver : Sp Lideri, İttifak Şartlarını Sıraladı(7/10)3

SP lideri Temel Karamollaoğlu, Fox TV'de İsmail Küçükkaya'nın konuğu olduğu programda seçim ittifakı konusunda açıklamalarda bulundu. Farklı bir vizyona sahip olduklarını ifade eden Karamollaoğlu, "Biz ilkeler üzerinde mutabakat sağlayabilirsek ki bu herkesin sağlayabileceği mutabakat, ben iktidar partisinin de bunu sağlayabileceğini düşünüyorum. Başkanlık sisteminin sorgulanabilmesi lazım" dedi.

İTTİFAK ŞARTLAR

İktidar ve muhalefetle dirsek temaslarının devam edeceğini söyleyen Karamollaoğlu, "Biz prensiplerin üzerinde duruyoruz. İttifak olabilir, bütün politikalar değişir, o zaman olur. Ama buna razı olur mu iktidar. Biz bu değişiklik olmadan Türkiye'nin düze çıkabileceğine inanmıyoruz." diye konuştu.

Karamollaoğlu, "Adaletin tesisi, hukukun üstün tutulması, insanların haklarını arayabileceği ortamın sağlanması, ekonomide yolsuzluklarla, israfla mücadele çok önemli." ifadelerini kullandı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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