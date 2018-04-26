SP LİDERİ KARAMOLLAOĞLU, İYİ PARTİ LİDERİ AKŞENER İLE GÖRÜŞECEK
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollağolu, saat 15.30'da İYİ Parti lideri Meral Akşener ile görüşecek.
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile görüşen Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollağolu, saat 15.30'da İYİ Parti lideri Meral Akşener ile görüşecek.
DÜN ABDULLAH GÜL İLE GÖRÜŞMÜŞTÜ
Karamollaoğlu dün Abdullah Gül ile bir araya gelmişti. Akşener ise, CHP lideri Kılıçdaroğlu ile görüşmüştü.
Kaynak: haberinburada
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