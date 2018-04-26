

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile görüşen Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollağolu, saat 15.30'da İYİ Parti lideri Meral Akşener ile görüşecek.



DÜN ABDULLAH GÜL İLE GÖRÜŞMÜŞTÜ



Karamollaoğlu dün Abdullah Gül ile bir araya gelmişti. Akşener ise, CHP lideri Kılıçdaroğlu ile görüşmüştü.



























Kaynak: haberinburada



