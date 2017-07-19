SPARTA PRAG TEKNİK DİREKTÖRÜ: SNEİJDER 5 MİLYON EURO İSTEDİ, BUNU KARŞILAYAMAYIZ
Sparta Prag Teknik Direktörü Stramaccioni, "Sneijder'i istedim ancak 5 milyon Euro talep etti. Bunu kabul edemeyiz. 10 numara oynayabilecek başka oyuncularımız da var." dedi.
Galatasaray'dan ayrılan Wesley Sneijder için transfer açıklaması geldi! Spartak Prag Teknik Direktörü Andrea Stramaccioni, Sneijder ile görüştüklerini söyledi.
Wesley Sneijder'in yıllık 5 milyon euro istediğini ve bunu karşılayamayacaklarını kaydeden İtalyan hoca, "Wesley Sneijder'i istedim, ancak yıllık 5 milyon euro istedi. Bunu kabul edemeyiz. 10 numara oynayabilecek başka oyuncularımız var. Rosicky'ye de inanıyoruz, bizim için önemli olacak" ifadelerini kullandı.
Galatasaray'dan Semih Kaya'yı transfer eden Sparta Prag'da Andrea Stramaccioni, Inter'de oynadığı dönemde Wesley Sneijder'in teknik direktörlüğünü de yapmıştı.
SNEIJDER'E ÇİN VE ABD'DEN TEKLİFLER
Galatasaray'ın sözleşmesini feshettiği Hollandalı 10 numaraya, Çin ve Amerika Birleşik Devletleri'nden birçok teklifin geldiği kaydedildi. İngiliz basınında yer alan haberlerde; Sneijder'in bu teklifleri değerlendirmeye aldığı ancak henüz bir cevap vermediği bilgisi verildi.
Wesley Sneijder'in mali olarak her iki ülkeden çok cazip teklifler aldığı ancak Avrupa'dan gelen teklifler sonrası kesin kararını vereceği notu düşüldü.
Sneijder, Galatasaray formasıyla çıktığı 122 Süper Lig maçında 35 gol attı ve 2 kez şampiyonluk sevinci yaşadı.
Kaynak: Sporx
Kaynak: haberinburada
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