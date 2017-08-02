Fenerbahçe'de Simon Kjaer'in ardından Roman Neustadter'e de teklif geldi. Spartak Moskova, daha önce yaptığı ve reddedildiği teklifi arttırarak, bir kez daha Fenerbahçe'nin kapısını çaldı.

Fenerbahçe'de savunmanın önemli ismi Kjaer'in Sevilla'ya gitmesinin ardından, Aykut Kocaman'ın gözüne giren Neustadter için de yeni teklif geldi.

ROMAN GİTMEK İSTİYOR

Rus kulübü Spartak Moskova, tecrübeli futbolcu için teklifini arttırdı. İlk yapılan teklif Fenerbahçe Kulübü tarafından düşük bulunmuştu. Ardından rakam yükseltildi. Neustadter'in de ayrılmaya sıcak baktığı ifade edildi.

Bu transferin gerçekleşmesi durumunda sarı- lacivertlilerin kasasına 4-5 milyon Euro civarında bir bonservis gelirinin girmesi bekleniyor. Ayrıca Van der Wiel de birkaç kulüple temaslarını sürdürüyor.

Kaynak: haberinburada