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sperm sayısı 50 yılda yüzde 50 azaldı!

SPERM SAYISI 50 YILDA YÜZDE 50 AZALDI!

Kuzey Amerika, Avrupa, Avustralya ve Yeni Zelanda'da yapılmış 185 çalışmayı inceleyen araştırmacılar, 1973-2011 yılları arasında sperm sayısının yüzde 50'den fazla azaldığını tespit etti.

Tarih : 26 Temmuz 2017, 11:40
Puan Ver : Sperm Sayısı 50 Yılda Yüzde 50 Azaldı!(8/10)7


Kuzey Amerika, Avrupa, Avustralya ve Yeni Zelanda'da yapılmış 185 çalışmayı inceleyen araştırmacılar, 1973-2011 yılları arasında sperm sayısının yüzde 50'den fazla azaldığını tespit etti. Araştırmada Güney Amerika, Asya ve Afrika'da ise sperm sayısının önemli oranda azalmadığı tespit edildi. Ancak araştırmacılar bu bölgelerde sperm konusunda çok az çalışma yapıldığına dikkat çekiyor. Bazı bilim insanları ise son araştırmaya karşın bu konuda daha hala yapılması gereken çok çalışma olduğunu söylüyor.



DOKTORLAR SONUÇLARIN KENDİLERİNİ SON DERECE KAYGILANDIRDIĞINI SÖYLEDİ



Araştırma heyetinin başındaki Doktor Hagai Levine BBC'ye yaptığı açıklamada, elde ettikleri sonucun kendilerini son derece kaygılandırdığını söyledi.DR. LEVİNE: İNSANLIĞIN SONUNU GETİREBİLECEĞİ" UYARISINDA BULUNDU



Kudüs'teki İbrani Üniversitesi'nden epidemiyoloji uzmanı Dr. Levine, sperm sayısının mevcut oranda azalmasının "insanlığın sonunu getirebileceği" uyarısında bulundu.



ARAŞTIRMA BUGÜNE KADAR YAPILANLARIN EN KAPSAMLISI



Sonuçları "Human Reproduction Update" adlı dergide yayımlanan araştırma, bugüne kadar türünde yapılanların en kapsamlılarından biri olarak görülüyor.



SPERM YOĞUNLUĞU YÜZDE 52,4 ORANINDA AZALDI



Araştırmaya göre dört bölgede sperm yoğunluğu yüzde 52,4 oranında azaldı. Toplam sperm sayısındaki azalma oranı ise yüzde 59,3 oldu.



GÜNEY AMERİKA, ASYA VE AFRİKA'DA AZALMA YOK



Araştırmada Güney Amerika, Asya ve Afrika'da ise sperm sayısının önemli oranda azalmadığı tespit edildi. Ancak araştırmacılar bu bölgelerde sperm konusunda çok az çalışma yapıldığına dikkat çekiyor. Bazı bilim insanları ise son araştırmaya karşın bu konuda daha hala yapılması gereken çok çalışma olduğunu söylüyor.



BULGULARA TEMKİNLİ YAKLAŞILMASI GEREKİYOR



İngiltere'de Sheffield Üniversitesi'nden Profesör Allan Pacey, Dr Levine ve arkadaşlarının önceki araştırmalardaki birçok hatayı düzelttiklerini ancak bulgularına hala temkinli yaklaşılması gerektiğini söyledi.



BİLİM İNSANLARI SPERM SAYISININ AZALMASINI BİRÇOK FAKTÖRE BAĞLIYOR



Ancak bazı bilim insanları böcek ilaçları ve naylon torbalarda kullanılan kimyasal maddelerden şişmanlık, sigara, stres, bazı diyet çeşitleri ve hatta çok fazla televizyon seyretmeye kadar birçok faktörü bu durumun olası nedenleri olarak sıralıyor.



 



 



 



 



 



 



 



Kaynak: haberinburada

 






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