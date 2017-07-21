SPİCER'IN İSTİFA ETMESİNİN ARDINDAN BEYAZ SARAY SÖZCÜLÜĞÜNE SARAH SANDERS GETİRİLDİ
Beyaz Saray İletişim Direktörü Anthony Scaramucci, Sözcü Yardımcısı Sarah Sanders'ın, bugün istifa eden Sean Spicer'ın yerine Beyaz Saray Sözcülüğüne getirildiğini açıkladı.
Beyaz Saray Sözcüsü Sean Spicer, bu akşam görevinden istifa etti.
YENİ DİREKTÖRDEN RAHATSIZ OLDU
Spicer'ın görevinden ayrılma kararı almasında Trump'ın, New Yorklu ünlü finansör Anthony Scaramucci'yi Beyaz Saray İletişim Direktörlüğüne atamasının etkili olduğu açıklandı. Spicer'ın bu karardan rahatsız olduğu kaydedildi.
YERİNE HEMEN ATAMA YAPILDI
Beyaz Saray İletişim Direktörü Anthony Scaramucci, Sözcü Yardımcısı Sarah Sanders'ın, bugün istifa eden Sean Spicer'ın yerine Beyaz Saray Sözcülüğüne getirildiğini açıkladı.
Kaynak: haberinburada
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