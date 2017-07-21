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Spicer'ın İstifa Etmesinin Ardından Beyaz Saray Sözcülüğüne Sarah Sanders Getirildi

SPİCER'IN İSTİFA ETMESİNİN ARDINDAN BEYAZ SARAY SÖZCÜLÜĞÜNE SARAH SANDERS GETİRİLDİ

Beyaz Saray İletişim Direktörü Anthony Scaramucci, Sözcü Yardımcısı Sarah Sanders'ın, bugün istifa eden Sean Spicer'ın yerine Beyaz Saray Sözcülüğüne getirildiğini açıkladı.

Tarih : 21 Temmuz 2017, 22:40
Puan Ver : Spicer'ın İstifa Etmesinin Ardından Beyaz Saray Sözcülüğüne Sarah Sanders Getirildi(7/10)3

Beyaz Saray Sözcüsü Sean Spicer, bu akşam görevinden istifa etti.

YENİ DİREKTÖRDEN RAHATSIZ OLDU

Spicer'ın görevinden ayrılma kararı almasında Trump'ın, New Yorklu ünlü finansör Anthony Scaramucci'yi Beyaz Saray İletişim Direktörlüğüne atamasının etkili olduğu açıklandı. Spicer'ın bu karardan rahatsız olduğu kaydedildi.

YERİNE HEMEN ATAMA YAPILDI

Beyaz Saray İletişim Direktörü Anthony Scaramucci, Sözcü Yardımcısı Sarah Sanders'ın, bugün istifa eden Sean Spicer'ın yerine Beyaz Saray Sözcülüğüne getirildiğini açıkladı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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