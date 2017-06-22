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spider-man homecoming sanal gerçeklik deneyimi geliyor!

SPİDER-MAN HOMECOMİNG SANAL GERÇEKLİK DENEYİMİ GELİYOR!

Temmuz ayında vizyona girecek olan Spider-Man: Homecoming merakla bekleniyor. Bu macerayı daha gerçekçi yaşamak isteyenler için Spider-Man Homecoming sanal gerçeklik deneyimi geliyor.

Tarih : 22 Haziran 2017, 09:26
Puan Ver : Spider-Man Homecoming Sanal Gerçeklik Deneyimi Geliyor!(8/10)10


Temmuz ayında vizyona girecek olan Spider-Man: Homecoming merakla bekleniyor. Bu macerayı daha gerçekçi yaşamak isteyenler için Spider-Man Homecoming sanal gerçeklik deneyimi geliyor.



Sony Pictures, Marvel‘in en sevilen süper kahramanlarından Spider-Man'in yeni filmini önümüzdeki ay vizyona getiriyor. Yeniden çekilen film, büyük bir ilgiyle beklenirken, Örümcek Adam ile ilgili yeni gelişmeler de gün yüzüne çıkıyor. Playstation 4'e özel Spider-Manoyunundansonra Spheroyeni Örümcek Adam oyuncağını duyurmuştu. Örümcek Adam çılgınlığı Sony Pictures'in yeni duyurusu ile devam etti. Spider-Man Homecoming sanal gerçeklik deneyimi geliyor.



Sony Pictures'nin duyurduğu oyun, adından anlaşılacağı üzere önümüzdeki ay vizyona girecek filmden esinlenerek geliştirilmiş. Örümcek Adam'ın gözünden kostümünün sağladığı avantajları deneyimletmeyi hedefleyen yapım da Vulturekarakteri de görünüyor.



Üstte görebileceğiniz üzere Örümcek Adam'ı oynayanTom Holland'ın da göründüğü bir tanıtım videosu yayınlanan Spider-Man Homecoming sanal gerçeklik deneyimi, sanal gerçeklik gözlüğü ve kontrolör içerenPlaystation VR, Oculus Rift veHTC Viveiçin geliştirilmiş. Yapımın 30 Temmuz'da üstte belirtilen platformlara çıkması bekleniyor.



Bunun, Sony Pictures'in üzerinde çalıştığı tek sanal gerçeklik deneyimi olmadığı belirtiliyor. Firma, bir başka popüler yapım olan Breaking Badiçin de sanal gerçeklik deneyimi hazırlıyor.



LG G6 Plus ve G6 Pro satışa sunuldu








Etiketler: Spider-Man  Homecoming  Sanal  Gerçeklik  Deneyimi  Geliyor    haber

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