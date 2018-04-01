SPK, 17 İNTERNET SİTESİ HAKKINDA HUKUKİ İŞLEM BAŞLATTI
SPK, izinsiz foreks işlemi yaptığı tespit edilen 17 internet sitesi hakkında erişimi engelleme kararı için hukuki işlemleri başlattı.
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), izinsiz foreks işlemi gerçekleştiren 17 internet sitesi hakkında erişimin engellenmesi için hukuki işlemlerin başlatıldığını açıkladı.
İŞTE İŞLEM BAŞLATILAN SİTELER
SPK'nın haftalık bülteninde konu ile ilgili yer alan bilgilere göre Kurul, izinsiz işlem gerçekleştirdiği belirlenen xtrade.com, anadoluforex.com, capmbeu.com, karkapital.com, trade360.com, yatirimfx.com, markets53.com, cryptofx500.com, liberalfx.com, klasfx13.com, fbs-turkey.com, galafx3.com, lp.galafx3.com, avatradeturkish.com, adminmarkets2.com, limitforex4.com ve forekstur.com sitelerine erişim engeli için harekete geçti.
Kaynak: haberinburada
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