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SPK, 5 Foreks Sitesini Daha Kapattırıyor

SPK, 5 FOREKS SİTESİNİ DAHA KAPATTIRIYOR

Sermaye Piyasası Kurulu, forekste 5 internet sitesine erişimin engellenmesi için hukuki işlem başlattı.

Tarih : 28 Kasım 2017, 13:00
Puan Ver : Spk, 5 Foreks Sitesini Daha Kapattırıyor(5/10)1

Türkiye'deki foreks işlemlerini Şubat ayındaki tebliğ ile sınırlandıran Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), yurtdışına yönelen yatırımcıların karşısına çıkan internet sitelerini engellemeye devam ediyor. Bu kapsamda 5 internet sitesine daha erişimin engellenmesi için hukuki işlem başlatıldı.

HUKUKİ İŞLEM BAŞLATILAN SİTELER

Kurul'un haftalık bülteninde konuya ilişkin olarak şu liste paylaşıldı:

-turkfbs.com-klasfx9.com-limitforex2.com-amarkets2.com-tr.vipinvests.com

SPK, " Türkiye'de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla yurtdışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen ve aşağıda adresleri verilen internet sitelerine erişimin engellenmesi için Sermaye Piyasası Kanunu'nun 99'uncu maddesinin 4'üncü fıkrası uyarınca gerekli hukuki işlemlerin yapılmasına karar verilmiştir." açıklamasında bulundu. (BusinessHT)

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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