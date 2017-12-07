SPK, 8 FOREKS SİTESİNİ KAPATTI
Sermaye Piyasası Kurulu, izinsiz foreks işlemi yaptığı tespit edilen 8 internet sitesini kapattı.
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), izinsiz foreks işlemi gerçekleştiren 8 internet sitesi hakkında erişimin engellenmesi için hukuki işlemlerin başlatıldığını açıkladı.
İŞTE KAPATILAN SİTELER
SPK'nın haftalık bülteninde konu ile ilgili yer alan bilgilere göre Kurul, izinsiz işlem gerçekleştiren galafx.com, galafx.net, lp.galafx.com, fxmarker.com, fxmarkertr.com, turboforex.com, adminmarkets.com ve fxdd.com sitelerine erişim engeli için harekete geçti.
Kaynak: haberinburada
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