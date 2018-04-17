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Spk'ya Yeni Başkan! 3,5 Ay Sonra Atama Yapıldı
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SPK'ya yeni başkan! 3,5 ay sonra atama yapıldı

SPK'YA YENİ BAŞKAN! 3,5 AY SONRA ATAMA YAPILDI

3,5 aydır boş bulunan SPK Başkanlığı görevine, Halk Bankasının eski Genel Müdürü Ali Fuat Taşkesenlioğlu atandı.

Tarih : 17 Nisan 2018, 08:20
Puan Ver : Spk'ya Yeni Başkan! 3,5 Ay Sonra Atama Yapıldı(10/10)6

Sermaye Piyasası Kuruluna (SPK) ilişkin atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, 3,5 aydır boş bulunan SPK Başkanlığı görevine Ali Fuat Taşkesenlioğlu atandı.

BAKANLAR KURULUNCA KARARLAŞTIRILDI

Söz konusu atama 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 119'uncu maddesine göre Bakanlar Kurulunca kararlaştırıldı.

3,5 AYDIR BAŞKANSIZDI

2013'de SPK Başkanlığı görevine getirilen Vahdettin Ertaş, geçtiğimiz Ocak ayının başında görevden alınmıştı.

ALİ FUAT TAŞKESENLİOĞLU KİMDİR?

Ali Fuat Taşkesenlioğlu, 1964 yılında Erzurum'da doğdu. Atatürk Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü mezunu olan Ali Fuat Taşkesenlioğlu, iş hayatına 1988 yılında Yenidoğan Yayın Dağıtım Şirketi'nde başlamıştır.

1988-1996 yılları arasında Faisal Finans Kurumu A.Ş.'de Baş Uzman olarak görev yaptıktan sonra, 1996 yılı Ekim ayında göreve başladığı Asya Katılım Bankası A.Ş.'de sırasıyla, Proje Pazarlama Müdür Yardımcılığı, Merter Şube ve Sultanhamam Şube Müdürlüğü, Genel Müdürlük Kredi Tahsis Birim Müdürlüğü ile Kredi Tahsis Genel Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulunmuştur.30.03.2012 - 06.02.2014 tarihleri arasında T. Vakıflar Bankası T.A.O Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yaptı.

HALK BANKASI'NDA GENEL MÜDÜRDÜ

17 Aralık 2013 tarihindeki soruşturma kapsamında Halk Bankası Genel Müdürü Süleyman Aslan'ın tutuklanmasının ardından BDDK'nın 07.02.2014 tarihli onayı ile Halk Bankası Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilen Sayın Ali Fuat Taşkesenlioğlu, aynı gün Halk Bankası Genel Müdürü olarak atanmıştır.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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