Fatih Terim'in İstifasından Sonra Tff Şenol Güneş'e Teklif Götürdü
Polis, Köpek Balığını Botun Arkasında Sürükleyen Balıkçıları Arıyor
Arazisinde Keçi Otlatan Husutmetlisini Tabancayla Vurarak Öldürdü
Fatih Terim Bıraktı, Arda Turan Dönüyor Mu?
Trump, Abd Ordusunu Translara Yasaklıyor
'altın Elbiseli Adam'ı Son Yolculuğuna Binlerce Motosikletli Uğurladı
Bir Camiyi 5 Gün Arayla 2 Kez Soyan Hırsıza Müezzinden İş Vaadi
Spor Bakanı'ndan Terim'in İstifasına İlk Yorum
Fatih Terim'in Galatasaray'a Gelme İhtimali Hisseleri Uçurdu
Madde Madde Terim - Tff Kavgası Ortaya Çıktı
Son Dakika! Büyükelçiler Kararnamesi Yayınlandı! Merve Kavakçı Kuala Lumpur'a Elçi Oldu
Ünlü Futbolcu Pogba'ya Benzeyen Kişi, Yunan Adası'nı Soyup Soğana Çevirdi
Korkusuz Genç, Elleriyle Yakaladığı 3 Metrelik Pitonu Başından Öptü
Mustafa Çalışkan'ın Önderliğinde Basılan Tavuk Çiftliğinde 1 Ton Eroin Ele Geçirildi!
Son Dakika! Erdoğan'dan Kabine Üyelerine Ve Milletvekillerine Toplantı Çağrısı
Yaşlı Adamı Öldüresiye Döven Gaspçı, İstanbul'da Balık Tutarken Kendini İfşa Etti
Darbeci Hain Yüzbaşı, 15 Temmuz'da Cumhurbaşkanı Kaçtı Deyip Vurun Emri Vermiş!
Tost Makinesi Bozulunca Servet Kazandı! Günde 500 Tane Satıyor
İncirlik'te 'tank Avcısı' Hareketliliği! Uçaklar Ardı Ardına Kalkış Yaptı
Fransa'daki Orman Yangını Söndürülemiyor! 10 Bin Kişi Bölgeyi Terk Etti

SPOR BAKANI'NDAN TERİM'İN İSTİFASINA İLK YORUM


Spor Bakanı'ndan Terim'in istifasına ilk yorum
Tarih : 26 Temmuz 2017, 17:40
Puan Ver : Spor Bakanı'ndan Terim'in İstifasına İlk Yorum(10/10)6

Türkiye Futbol Federasyonu ile Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim toplantısından ayrılık kararı çıktı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Fatih Terim'le ilgili "Hem futbolcu hem de teknik adam olarak önemli hizmetleri oldu. Futbol Federasyonu ile bir araya gelmişler, son gelişmeleri değerlendirmişler. Görüşmeler çerçevesinde böyle bir karar almışlar. Bu karar hayırlı uğurlu olsun.

"BU BAYRAK YARIŞI"

Fatih Terim hocamız zor zamanlarda heyecanlarıyla Türk futboluna katkılarda bulundu ama biliyorsunuz, bu bir bayrak yarışı. Türk futbolu yoluna devam edecek." ifadelerini kullandı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Spor  Bakanı  Ndan  Terim  İn  İstifasına  İlk  Yorum    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER