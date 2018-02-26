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Sporu bırakıp cinsel içerikli film yıldızı olan kayakçı geri dönüyor

SPORU BIRAKIP CİNSEL İÇERİKLİ FİLM YILDIZI OLAN KAYAKÇI GERİ DÖNÜYOR

Japon kayakçı Melo Imai, 2006'da sakatlanarak sporu bırakmış ve cinsel içerikli filmlerde oynamaya başlamıştı. Imai'nın yeni hedefi oyunculuğu bırakıp Japon milli takımına tekrar seçilebilmek.

Tarih : 26 Şubat 2018, 01:50
Puan Ver : Sporu Bırakıp Cinsel İçerikli Film Yıldızı Olan Kayakçı Geri Dönüyor(5/10)1

Melo Imai isimli Japon sporcu cinsel içerikli film kariyerine son vererek yeniden pistlere döneceğini açıkladı. 2006 Torino Kış Olimpiyat Oyunları'nda yarışırken henüz 18 yaşında sakatlanarak kayağı bırakan Melo, ardından kendine cinsel içerikli filmlerde kariyer inşa etmeye başlamıştı. Melo'nun yeni hedefi ise Pekin'de düzenlenecek olan 2022 kış olimpiyat oyunları.

SAKATLANINCA PARA KAZANMAK İÇİN FİLMLERDE OYNAMAYA BAŞLADI

Kayağın Kraliçesi olarak adlandırılan ve büyük umut vadederken sakatlanarak pistlere veda eden sporcu, daha sonra barlarda çalışmaya başladı ve para kazanmak için cinsel içerikli film sektörüne adım attı.

GÜNDE 9 BİN DOLAR KAZANIYORDU

Sektörde çalışırken tek gecede 9 bin dolar kazandığını anlatan Imai, "Kar kayağına geri dönmek istiyorum. Artık cinsel içerikli filmlerde oynamak istemiyorum!" diyerek, kendine 2022 hedefi belirlediğini söyledi. Sadece 4 günlük antreman ile All Japan Snowboarding Şampiyonasını kazanan Imai, olimpiyatlarda oldukça iddialı olduğunu söylüyor.

"CİNSELLİKTEN UZAK DURMAYA ÇALIŞIYORUM"

"Snowboard dünyasına geri dönmek istiyorum, bu yüzden aşırı cinsel içerikli şeylerle ilgilenmemeye özen gösteriyorum." diye Imai, 2022 Kış Olimpiyat Oyunlar için Japonya milli takımına girebilmek için çalışıyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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