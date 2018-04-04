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Spotify'ın Halka Arzında Kriz! Yanlış Ülkenin Bayrağı Asıldı

SPOTİFY'IN HALKA ARZINDA KRİZ! YANLIŞ ÜLKENİN BAYRAĞI ASILDI

Dünyanın en büyük stream müzik platformlarından Spotify, New York'ta halka arz edildi. ABD'deki halka arz gününde Spotify'ın kurulduğu yer olan İsveç bayrağı yerine İsviçre bayrağı asılması olay oldu.

Tarih : 04 Nisan 2018, 13:20
Puan Ver : Spotify'ın Halka Arzında Kriz! Yanlış Ülkenin Bayrağı Asıldı(5/10)1

BBC Türkçe'nin haberine göre; dünyada dijital müzik dinleme platformu olarak liderliği elinde bulunduran Spotify, Salı günü New York borsasında halka arz edildi. Sessiz bir şekilde halka arz olmak için geleneksel yolları izlemeyen şirketin hisseleri açılışı 165,90 dolardan yaptı. New York Menkul Kıymetler Borsası'nın (NYSE) Spotify için belirlediği referans fiyat ise 132 dolardı. Bu fiyattan yüzde 26 daha yukarıda bir açılışla halka arz olan Spotify'ın hisseleri, günü düşüş yaşayarak 149 dolardan bitirdi.

DEĞERİ 26.5 MİLYAR DOLAR

Böylece şirketin değeri borsaya açıldığı ilk gün 26,5 milyar dolara çıktı. Spotify, Snapchat ve Twitter gibi teknoloji şirketlerinden çok daha değerli bir yere konumlanmış oldu. Gün sonunda 30 milyon hisse el değiştirdi.

İSVİÇRE BAYRAĞI ASILDI

Spotify'ın halka açılışında yaşanan bir başka gelişme ise bayrak karmaşası oldu.

Genel merkezi İsveç'in Stockholm şehrinde bulunan şirket için New York Borsası'nın girişine ilk başta İsveç yerine İsviçre bayrağı asıldı.

Bunun üzerine New York Borsası işi espriye vurdu, İsviçre'nin tarihte siyasi olarak nötr bir pozisyonu olmasına ve değerli para birimine atıfta bulunarak Twitter'dan, "Umarım herkes bu sabah fiyat belirlemede edindiğimiz nötr pozisyona yaptığımız bir anlık güzellemeden keyif almıştır" dedi.

GELİR KAYGILARI

Reuters'a göre üyelik bedelini ödeyen 71 milyon kullanıcısı olan Spotify'ın borsadaki ilk günkü performansının iyi olmasının sebebi iş modeline duyulan güven. Ancak her ne kadar Spotify'ın yıllık geliri 5 milyar dolar olsa da bunun dörtte üçünden fazlasını telif hakkı sahiplerine ödemesi ileride nasıl gelirini artıracağına dair şüphe uyanmasına yol açıyor.

Sistemi ücretsiz dinleyen 90 milyon kişiden fazla bir reklam geliri elde edemeyen şirketin plak şirketleriyle masaya tekrar oturması giderlerinin düşmesini sağladı. Ancak şirketin halen yılda 1,5 milyar dolar kaybı var, henüz bir kâr elde edebilmiş değil. Bu yüzden yatırımcılarına gereken güveni vermesi için gelirini artırmanın bir yolunu bulması gerekiyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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