

Emniyet yetkililerinden alınan bilgiye göre, 29 Ekim 2016'da çıkarılan 676 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 23. ve 131. maddelerinde değişiklik yapıldı.







Bu kapsamda, standart dışı plaka takanlara 427, başka bir araca tescilli veya sahte plaka takanlara 5 bin 191 lira para cezası verilmesi, plakası standartlara uygun hale getirilinceye kadar da aracın trafikten men edilmesi kararlaştırıldı. Tescil plakalarını yetkisi olmadığı halde basan veya dağıtanlara da 10 bin 383 lira idari para cezası getirildi.







kaynak:milliyet