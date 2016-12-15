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star wars hayranları, yeni filmi birlikte izledi

STAR WARS HAYRANLARI, YENİ FİLMİ BİRLİKTE İZLEDİ

Yildizsavaslari.com, Türkiye'deki Star Wars hayranları ile vizyona giren filmi bir arada izlemek için özel bir etkinlik düzenledi

Tarih : 15 Aralık 2016, 15:08
Puan Ver : Star Wars Hayranları, Yeni Filmi Birlikte İzledi(5/10)2


Yönetmenlik koltuğunda Gareth Edwards'ın oturduğu ve Felicity Jones, Diego Luna, Ben Mendelsohn ile Donnie Yen'in başrollerini paylaştığı ABD yapımı 'Rogue One: Bir Star Wars Hikayesi' dün vizyona girdi.



Star Wars hayran topluluğu Yildizsavaslari.com, Star Wars serisinin yeni halkası Rogue One'ı, Türkiye'deki Star Wars hayranlarıyla birlikte izlemek için Acıbadem'deki bir AVM'de kutlama düzenledi.



 



kaynak:habertürk








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