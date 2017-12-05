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Starbucks, En Büyük Şubesini Çin'de Açtı

STARBUCKS, EN BÜYÜK ŞUBESİNİ ÇİN'DE AÇTI

Çin pazarına özel bir önem veren Starbucks, şimdiye kadarki en büyük şubesini Şangay'da açtı. Şubenin büyüklüğü yaklaşık 2 bin 800 metrekare.

Tarih : 05 Aralık 2017, 11:40
Puan Ver : Starbucks, En Büyük Şubesini Çin'de Açtı(8/10)4

Starbucks, Çin pazarının önümüzdeki 10 yıl içinde anavatanı ABD'yi de geçerek birinci pazar olacağını düşünüyor. Şirket ülkedeki yeni yatırımlarını da buna göre şekillendiriyor. Çin'de yaklaşık 3 bin şubesi bulunan Starbucks'ın geçtiğimiz günlerde açtığı ve tüm dünya üzerindeki en büyük mağazası, yaklaşık yarım futbol sahası büyüklüğünde.

HEDEF 5 BİN MAĞAZA

Starbucks CEO'su Howard Schultz, Çin pazarının giderek güçlendiğini ve ABD'den daha önemli hale geleceğini belirtti. Schultz, Çin'in 10 yıl içinde kendileri için en büyük pazar olma yolunda kuvvetle ilerlediğinin de altını çizdi.

Starbucks'ın Çin'deki pazar payı yüzde 15 seviyesinde bulunuyor. En yakın rakibi ise yüzde 3.7 ile UBC Coffee. McDonald's yüzde 1.8 pazar payına dahipken, yüzde 76'lık bir bölüm diğerlerinden oluşuyor. Firma Çin'de 2021 yılına kadar 5 bin şubeye ulaşmayı hedefliyor. (HABERTÜRK)

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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