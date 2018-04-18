Dünyanın en büyük kahve zinciri Starbucks 29 Mayıs'ta ABD'deki 8 binden fazla şubesini bir süreliğine kapatacağını açıkladı. Bu kafelerde çalışan personele "ırk ayrımcılığıyla mücadele" eğitimi verilecek.

175 BİN ÇALIŞANINA EĞİTİM VERECEK

Starbucks'ın eğiteceği personel sayısı yaklaşık 175 bin. 8 binden fazla Starbucks şubesi 29 Mayıs'ta öğleden sonra kapalı olacak. Starbucks'ın ABD'de lisanslı yaklaşık 6 bin kafesi ise o gün açık kalacak. Süpermarketler ve havaalanları gibi yerlerde bulunan bu şubelerin personeline de eğitim materyali gönderilecek.

İKİ SİYAHİ MÜŞTERİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

Kahve zincirinin Philadelphia kentindeki bir şubesinde geçen hafta, sipariş vermek için arkadaşlarını bekleyen iki siyahi müşterisi polis çağırılarak gözaltına alınmıştı. Starbucks olay sonrası eleştirilmiş, boykot çağrılarıyla karşılaşan şirketin CEO'su Kevin Jonhson mağaza müdürünün artık görevde olmadığını açıklamıştı.

JOHNSON: MAĞAZAMIZDA YAŞANANLAR YANLIŞTI

Amerikan ABC News televizyonuna Johnson, "Mağazamızda yaşananlar ayıptı, yanlıştı" demişti. Johnson ayrımcılığa ve ırkçılığa karşı bir şirket olduklarını, böylesi bir durumda polis çağırmanın kabul edilemez olduğunu söylemişti.

Kaynak: haberinburada