STATLARDA SONRA ONLARIN DA İSMİ DEĞİŞİYOR
Emlak Konut GYO hayata geçireceği projelerinde Türkçe isimlere dönüş için adım attı. Emlak Konut, yapımı tamamlanan projelerde olmasa da yeni projelerde Türkçe isim kullanılmasında hassasiyet gösterecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın statlarda kullanılan arena isminin değiştirilmesi için talimat vermesinin ardından Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO) kendi projelerinde kullandığı yabancı isimleri değiştirme konusunda harekete geçti. Emlak Konut GYO yetkilileri düzenledikleri toplantıda konut projelerinde Türkçe isimlere dönüşün adımlarını atmak için bir araya geldiler. Gazete Habertürk'ün haberine göre düzenlenen toplantıda yetkililer bundan sonra Emlak Konut işbirliğiyle hayata geçecek projelere Türkçe isim konulması zorunluluğunu tartıştılar. Emlak Konut GYO'nun geliştirdiği projelere Türkçe isim verilmesindeki hassasiyeti önceden biliniyordu.
kaynak:sabah
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