Dünya Devinde Beklenen Ayrılık Gerçek Oldu
Beşiktaş Maçında Cenk'e Tekme Atan Umut, Hakem Penaltı Verince Çıldırdı
Abd Büyükelçiliği Önünde Kudüs Protestosu! Göstericilerle Polis Arasında Çatışma Çıktı
Netanyahu'dan Hadsiz Açıklama: Kudüs'ün İsrail'in Başkenti Olduğunu Kabul Edin!
Yeni Doğan Bebeklerin Nüfus Kaydı Artık Hastanelerde De Yapılacak
Karadeniz Hamsisinin Fiyatı 20 Lirayı Gördü
Galatasaray'da Ayhan, Hatalı Gol Yiyen Muslera'ya Küfrederken Yakalandı
Taş Baskı Zeytinyağları Coğrafi İşaret Tescil Belgesi Aldı
İngiltere'de Liverpool İle Everton Yenişemedi: 1-1
Hava Saldırısı Sonrası Kassam Tugayları'ndan İsrail'e Tehdit: Bedelini Ödeyecekler
Trump'un Kudüs Kararını Devre Dışı Bırakabilecek 7 Adım
Steam, Bitcoin'i Ödeme Yöntemleri Arasından Kaldırdı
Türkiye'den Google'a Uyarı! Israr Ederse Yaptırım Gelir
İskoçya Ekibi Celtic'te Taraftarlar, Kudüs Filistin'dir Pankartı Açtı
Büyüme Verileri Yarın Açıklanacak
Bozdağ'dan Kılıçdaroğlu'na Ataşehir Cevabı: Fetö'yle El Ele İftiranın, Kumpasın İçinde!
Kanal İstanbul, Geçtiği Güzergahta 200 Milyar Liralık Ekonomi Yaratacak
Göztepe Maçında Kafasına Top Çarpan Futbolcu, Hafıza Kaybı Yaşadı
Arap Birliği'nden Trump'a Sert Tepki: Kararı Hükümsüzdür
Slovenya'nın İstihbarat Örgütü Sova Greve Gitti

Steam, Bitcoin'i Ödeme Yöntemleri Arasından Kaldırdı

STEAM, BİTCOİN'İ ÖDEME YÖNTEMLERİ ARASINDAN KALDIRDI

Dijital oyun platformu Steam, istikrarsızlık ve artan işlem ücretleri sebebiyle Bitcoin'in desteklenen ödeme yöntemleri arasından kaldırıldığını duyurdu.

Tarih : 10 Aralık 2017, 22:00
Puan Ver : Steam, Bitcoin'i Ödeme Yöntemleri Arasından Kaldırdı(7/10)3

Son birkaç ayda fiyatları sürekli olarak değişen ve ani iniş çıkışlara sahne olan Bitcoin, artık Steam'de oyun satın almak için kullanılamıyor. Artan işlem ücretleri nedeniyle, şifreli para kullanarak oyun satın almak isteyen Steam kullanıcıları, oyun ücretleri kadar bir de işlem ücreti ödemek zorunda kalıyordu.

İŞLEM ÜCRETİ 20 DOLAR OLDU

Cuma günü Türkiye'de 69 bin 998 TL ile tüm zamanların rekorunu kıran şifreli paranın işlem ücretleri de zaman içerisinde astronomik artışlar yaşadı. Birkaç yıl öncesine kadar Bitcoin işlemleri yapan kullanıcıların Bitcoin ağlarına verdikleri işlem ücretleri 0,20 dolar civarındayken, bugün bu ücret 20 dolara kadar yükselmiş durumda.

ANİ DEĞİŞİMLER SATIN ALMAYI ETKİLİYOR

Steam, Bitcoin'in değerinde yaşanan ani değişimlerin satın alma süreçlerinin yarıda kalmasına da sebep olduğunu belirtiyor. Bir oyun almak isteyen kullanıcı, işlemini yeterince hızlı yapmadığı takdirde Bitcoin'in fiyatındaki değişiklikler nedeniyle daha fazla Bitcoin transferi yapmak ve dolayısıyla yeniden yüksek işlem ücretleri ödemek zorunda kalıyordu.

Bu şifreli paranın bir ödeme yöntemi olarak desteklenmesinin "artık mantıksız" olduğunu açıklayan Steam, halihazırda söz konusu sorunları yaşayan kullanıcılarına destek olacağını da belirtti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Steam  Bitcoin  İ  Ödeme  Yöntemleri  Arasından  Kaldırdı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER