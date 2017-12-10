STEAM, BİTCOİN'İ ÖDEME YÖNTEMLERİ ARASINDAN KALDIRDI
Dijital oyun platformu Steam, istikrarsızlık ve artan işlem ücretleri sebebiyle Bitcoin'in desteklenen ödeme yöntemleri arasından kaldırıldığını duyurdu.
Son birkaç ayda fiyatları sürekli olarak değişen ve ani iniş çıkışlara sahne olan Bitcoin, artık Steam'de oyun satın almak için kullanılamıyor. Artan işlem ücretleri nedeniyle, şifreli para kullanarak oyun satın almak isteyen Steam kullanıcıları, oyun ücretleri kadar bir de işlem ücreti ödemek zorunda kalıyordu.
İŞLEM ÜCRETİ 20 DOLAR OLDU
Cuma günü Türkiye'de 69 bin 998 TL ile tüm zamanların rekorunu kıran şifreli paranın işlem ücretleri de zaman içerisinde astronomik artışlar yaşadı. Birkaç yıl öncesine kadar Bitcoin işlemleri yapan kullanıcıların Bitcoin ağlarına verdikleri işlem ücretleri 0,20 dolar civarındayken, bugün bu ücret 20 dolara kadar yükselmiş durumda.
ANİ DEĞİŞİMLER SATIN ALMAYI ETKİLİYOR
Steam, Bitcoin'in değerinde yaşanan ani değişimlerin satın alma süreçlerinin yarıda kalmasına da sebep olduğunu belirtiyor. Bir oyun almak isteyen kullanıcı, işlemini yeterince hızlı yapmadığı takdirde Bitcoin'in fiyatındaki değişiklikler nedeniyle daha fazla Bitcoin transferi yapmak ve dolayısıyla yeniden yüksek işlem ücretleri ödemek zorunda kalıyordu.
Bu şifreli paranın bir ödeme yöntemi olarak desteklenmesinin "artık mantıksız" olduğunu açıklayan Steam, halihazırda söz konusu sorunları yaşayan kullanıcılarına destek olacağını da belirtti.
Kaynak: haberinburada
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