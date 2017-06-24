

PC oyuncuları tarafından merakla beklenen Steam yaz indirimleri yaklaşıyor. Peki Steam Yaz indirimleri ne zaman başlıyor? İşte cevabı.



PCoyunculuğunun şimdilerde hala popüler olmasının en önemli nedenlerinden birisi de hiç şüphesiz Steam'dir. Korsan oyun sektörüne de önemli bir darbe indiren Steam, sezonluk ve anlık indirimleri ile de PC oyuncularının yüzünü güldürdü.



Eğer PC'de sıklıkla oyun oynayan biriyseniz zatenSteamhesabınız var demektir. Dolayısıyla bu platform üzerinden gerçekleştirilen sezonluk indirim kampanyalarını da takip ediyorsunuzdur. Açıkçası bu kampanyalar PCoyunları için bulunmaz bir nimet diyebiliriz. Sene boyu sahip olmak istediğiniz fakat fiyatından ötürü çekimser davrandığınız bir oyunu, bu indirim kampanyaları sayesinde çok daha ucuza satın alabilirsiniz.



Bilindiği üzere Valve, her mevsimin başlangıcında hoş bir kampanya dönemi başlatıyor. Malumunuz Yaz aylarına girdiğimiz şu günlerde de önemli bir indirim kuşağıyla karşı karşıyayız. PekiSteam Yaz indirimlerine zaman başlayacak.



İyi haber şu ki Steam Yaz indirimleriiçin uzun bir süre beklemenize gerek yok. Zira Steam Yaz indirimleri22 Haziran itibari ile start alacak. PayPal tarafından da doğrulanan bu bilgiye göre, indirim kuşağı 5 Temmuz'da başladığı saatte sona erecek.



Eğer uzun süredir sahip olmak istediğiniz bir yapım varsa Steam Yaz indirimleriniyakından takip etmenizi tavsiye ederiz. Zira bir sonraki indirim kuşağı için önümüzde uzun bir Yaz dönemi olacak.



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