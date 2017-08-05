İzmir ve Aydın'da göçmenlere yönelik düzenlenen operasyonlarda, kendisini kurtaran askere gülümseyen bebeğin fotoğrafı görenlerin içini ısıttı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin, İzmir Dikili ve Aydın Didim açıklarında göçmenlerin yakalanmasına yönelik düzenlediği operasyon sırasında, lastik botlardaki iki bebeğin fotoğrafı görenleri duygulandırdı. Son 6 günde düzenlenen operasyonlarda 66 çocuğun kurtarıldığı belirtildi.

KENDİSİNİ KURTARAN ASKERE BÖYLE GÜLÜMSEDİ

2 Ağustos'ta, saat 14:35'te, Aydın Didim ilçesi Tekağaç önlerinden bir grup göçmenin denize açıldığı ihbarı alındı. Sahil Güvenlik gemisi tarafından tespit edilen hareketli lastik bot durdurularak 11'i çocuk 50 göçmen yakalandı. Göçmenler arasında bulunan bir bebeğin kendisini kurtaran askere gülümsediği anlar fotoğraflandı.

16'SI ÇOCUK 31 GÖÇMENİN, CAN YELEĞİ OLMADAN BİNDİĞİ BOT SU ALIYORDU

3 Ağustos'ta, saat 06:25'te, İzmir Dikili ilçesi Bademli önlerinde, lastik bot içerisinde bir grup göçmen olduğu bildirildi. Sahil Güvenlik botları tarafından tespit edilen lastik bot durduruldu ve içerisinde bulunan Suriye uyruklu 16'sı çocuk 31 göçmen yakalanarak Dikili Limanı'na getirildi. Operasyonda, göçmenlerin hiçbirinin can yeleğinin bulunmadığını, botta taşıma kapasitesinin çok üzerinde göçmen bulunduğunu ve botun su almaya başladığını farkeden ekipler, göçmenlerin can güvenliğini tehlikeye atmadan, botun durdurulabilmesi amacıyla büyük çaba harcadı.

YAKALANACAKLARINI ANLAYINCA BEBEĞİ DENİZE ATMAKLA TEHDİT ETTİLER

Göçmen botunun durdurulması çalışmaları esnasında, bıçakla saldırı ve botta bulunan bir bebeği denize atma tehdidinde bulunan göçmenler Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerine uzun süre direndi. Göçmen botu, Yunan karasularına 100 yarda mesafede 2 Sahil Güvenlik botu ile emniyetle durduruldu.

SON 6 GÜNDE YAKALANAN GÖÇMENLER ARASINDAKİ ÇOCUK SAYISI 66

Son 6 günde İzmir, Çanakkale ve Aydın'da Sahil Güvenlik ekiplerini yasadışı geçişi önlemek amacıyla düzenlendiği operasyonlarda 194 göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenlerin 66'sının çocuk olduğu belirtildi.

Kaynak: haberinburada