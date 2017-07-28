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Su Tankerinden Fışkıran Sudan Kaçmaya Çalışırken Arabanın Altında Kaldı

SU TANKERİNDEN FIŞKIRAN SUDAN KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN ARABANIN ALTINDA KALDI

Çin'de, tankerden fışkıran sulardan kaçmaya çalışan kadına araba çarptı. Yolda aniden geri dönüp aksi istikamette kaçmaya çalışan kadın çarpmanın etkisiyle yola savruldu.

Tarih : 28 Temmuz 2017, 18:40
Puan Ver : Su Tankerinden Fışkıran Sudan Kaçmaya Çalışırken Arabanın Altında Kaldı(8/10)4

Çin'de, su tankerinden fışkıran sulardan kaçmaya çalışan bir kadına araba çarptı. Talihsiz kadın çarpmanın etkisiyle yola savruldu

SU TANKERİNDEN ÇIKAN SUDAN KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN ARABA ÇARPTI

Çin'de karşıdan karşıya geçen bir kadına, yolun diğer şeridinden geçen su tankerinin fışkırttığı sudan kaçmaya çalışırken araba çarptı. Yolda aniden geri dönüp aksi istikamete kaçmaya çalışan kadın çarpmanın etkisiyle yola savruldu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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