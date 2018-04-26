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Subway, 500 Restoranını Kapatma Kararı Aldı

SUBWAY, 500 RESTORANINI KAPATMA KARARI ALDI

Dünyanın en yaygın fast food zincirlerinden biri olan Subway, yaklaşık 500 restoranını kapatma kararı aldı. Türkiye'de de 99 restoranla faaliyet gösteren şirket, geçen sene de 800 restoranını kapatmıştı.

Tarih : 26 Nisan 2018, 12:30
Puan Ver : Subway, 500 Restoranını Kapatma Kararı Aldı(5/10)1

Dünyanın en yaygın fast food zincirlerinden biri olan Subway, yaklaşık 500 restoranını kapatma kararı aldı. Türkiye'de de 99 restoranla faaliyet gösteren şirket, geçen sene de 800 restoranını kapatmıştı. Şirket, kapatılan restoranların yanı sıra bazı restoranların da yerlerini değiştirecek. Son 3 yıldır, özellikle ABD'de bulunan restoran sayısını kademe kademe azaltan Subway, bunun uluslararası genişleme stratejisinin bir parçası olduğunu belirtiyor.

PAZAR PAYINI GÜÇLENDİRECEK

60 yaşındaki Subway CEO'su Suzanne Greco, en iyi lokasyonlarda var olmak istediklerini belirterek eskiden restoran sayısına odaklandıklarını ama artık pazar paylarını güçlendirmeye önem verdiklerini vurguladı.

6 ÜLKEDE BİN RESTORAN AÇACAK

Habertürk'ün haberine göre; Asıl fırsatın uluslararası genişlemede olduğunu belirten Subway yöneticileri İngiltere, Almanya, Güney Kore, Hindistan, Çin ve Meksika'da 1000 civarı restoran açacak.

FAST FOOD SEKTÖRÜNDE REKABET KIZIŞIYOR

50 yıl önce kurulan ve çeşitli sandviçleriyle bilinen Subway modern restoran zincirlerinin ortaya çıkması ve başta McDonald's olmak üzere sektördeki rekabetin artmasıyla ABD içerisindeki satışlarını arttırmakta sorun yaşıyor. Süpermarket ve benzincilerin de hızlı sandviç tedariği konusundaki iştahlarının artması da Subway'in üzerindeki baskıyı arttırıyor. Subway satışları geçen yıl yüzde 4.4 düşerken, McDonald's yüzde 3.4 artış kaydetmişti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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