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Suç örgütü çökertildi, Serdar Sitoçi cinayeti çözüldü

SUÇ ÖRGÜTÜ ÇÖKERTİLDİ, SERDAR SİTOÇİ CİNAYETİ ÇÖZÜLDÜ

Polis ekipleri suç örgütüne yönelik düzenlediği operasyonda 31 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanlar arasında Serdar Sitoçi'yi öldüren kişinin olduğu belirlendi.

Tarih : 17 Nisan 2018, 16:00
Puan Ver : Suç Örgütü Çökertildi, Serdar Sitoçi Cinayeti Çözüldü(8/10)4

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Fatih İnalkoç ve Fatih Saral tarafından yönetildiği iddia edilen suç örgütüne yönelik düzenlediği operasyonda 31 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanlar arasında bulunan S.S.'nin 23 Şubat'ta Ataköy'de spordan dönen Kemal Serdar Sitoçi'yi öldüren kişi olduğu belirlendi.

SİTOÇİ CİNAYETİ DE ÇÖZÜLDÜ

4 Nisan'da düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin ev ve üzerlerinde yapılan aramalarda 9 kurusıkı tabanca, 6 av tüfeği, 2 kılıç, 2 çelik yelek, bin 31 mermi ve fişek ele geçirildi. Yapılan incelemede gözaltına alınanlar arasında bulunan S.S.'nin 23 Şubat'ta Ataköy'de spordan dönen 70 yaşındaki Kemal Serdar Sitoçi'yi öldüren kişi olduğu belirlendi. S.S.'yi görgü tanıklarının da teşhis ettiği belirtildi.

21 FARKLI OLAYDAN İŞLEM YAPILDI

Şebekenin Bakırköy, Bahçelievler ve Beşiktaş'ta alacak verecek anlaşmazlıklarında devreye girerek yağma, yaralama ve kurşunlama olayları gerçekleştirdiği tespit edildi. Şüpheliler hakkında 'Cinayet', 'Ateşli silahla kasten adam öldürmeye teşebbüs', 'Yağma', 'Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma', 'Yağma amaçlı tehdit', 'Tehdit' ve 'Yağmaya teşebbüs' olayları olmak üzere toplam 21 olaydan işlem başlatıldığı öğrenildi.

31 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Emniyetteki işlemleri tamamlanan aralarında Sitoçi cinayetinin faili S.S., suç örgütü lideri olduğu iddia edilen Fatih İnalkoç ve Fatih Saral'ın da bulunduğu toplam 31 kişi, Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Bu arada şüphelilerin karıştığı belirtilen olaylara ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri de basınla paylaşıldı. Paylaşılan görüntüler arasında şüphelilere yönelik yapılan operasyonun polis kamerası görüntüleri de yer alıyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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