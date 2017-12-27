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Sudan'ın Ucuz Et Teklifine Fakıbaba'dan Yanıt: Taşıma Suyla Değirmen Dönmez
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SUDAN'IN UCUZ ET TEKLİFİNE FAKIBABA'DAN YANIT: TAŞIMA SUYLA DEĞİRMEN DÖNMEZ


Sudan'ın Ucuz Et Teklifine Fakıbaba'dan Yanıt: Taşıma Suyla Değirmen Dönmez
Tarih : 27 Aralık 2017, 18:00
Puan Ver : Sudan'ın Ucuz Et Teklifine Fakıbaba'dan Yanıt: Taşıma Suyla Değirmen Dönmez(8/10)4

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Sudan'ın Türkiye'ye 4 dolara et satma teklifini değerlendirdi. Fakıbaba yaptığı açıklamada, "Taşıma suyla değirmen dönmeyeceğini bilen bir kardeşinizim. Üç dolara alırsınız, yarın 5 olur, 8 olur. Benim özellikle üretici kardeşlerimi küstürmemem lazım" dedi.

"HEP ÜRETİCİNİN YANINDA OLDUK"

"3 veya 4 dolardan göndermesi benim için çok önemli değil" şeklinde konuşan Fakıbaba, "Benim üreticimin maliyetleri nedir, benim üreticimin maliyetleri gerçek fiyatları yansıtır. Hep üreticinin yanında olduk" ifadelerini kullandı.

"İTHAL EDEN DEĞİL İHRAÇ EDEN OLACAĞIZ"

Bakan Fakıbaba şöyle konuştu:

"Türkiye'deki üreticiler bu işin ihracatını yapabilecek kapasitede olan insanlardır. Biz devlet olarak onlara destek verdiğimizde inanıyorum ki kısa sürede et ithal eden bir ülke değil, ihraç eden bir ülke olacağız"

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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