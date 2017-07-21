Deprem Felaketini Yaşayan Türkler, Bodrum'a Böyle Geldi
Mescid-İ Aksa İçin Bütün İslam Dünyası Ayağa Kalktı
Bakan Fakıbaba: Kurban Fiyatlarına Tedbir Alacağız
Beşiktaş, Negredo'nun Transferi İçin Valencia İle Görüşüyor
Alman Kanalları Türkiye'ye Yatırım Çağrısı Yapan Reklamı Durdurdu
Kudüs'te 'öfke Cuması': İsrail Polisinden 50 Yaş Altı Erkeklere Yasak!
İsrail Polisi, Cuma Namazı Çıkışında Yollarda Cemaate Saldırdı! Çok Sayıda Yaralı Var
Bekleme Yapmak Cezadan Kurtarmıyor
Manchester United'ın Yeni Forması Dalga Konusu Oldu
Fenerbahçeli Kaleci Ertuğrul Taşkıran, Boluspor'a Gitti
Suikast Timinin Hain Lideri İtiraf Etti! Darbeden Haberi Varmış
Deprem Sonrası Bodrum'da Uçaklarda Yer Kalmadı
Harun Kolçak'ın Ahmet Kaya İle Fotoğrafı Ortaya Çıktı
Şehzadeler Şehrinin 'selfieci Şehzade'sinin Başına Gelmeyen Kalmadı!
Ülkenin Yüzde 85'i Ayaklandı! Venezuela Yanıyor, Başkan Maduro Görmüyor
Ruhsat Alabilmek İçin 5 Katlı Binaya 3 Katlık Yangın Merdiveni Yaptılar
Bodrum'daki Depremin Ardından Ufo Paniği Kamerada!
Fetö'ye Ait 734 Marka, 72 Tasarım Ve 15 Patent Tmsf'ye Devredildi
Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı İle Ayak Tenisi Oynayınca Her Oyuna Yeteneği Var Dedirtti
Yaylabaşı Köyünde Cami Var İmam Yok! Ezan Sesine Hasret Kaldılar

Suikast timinin hain lideri itiraf etti! Darbeden haberi varmış

SUİKAST TİMİNİN HAİN LİDERİ İTİRAF ETTİ! DARBEDEN HABERİ VARMIŞ

Muğla'da süre Cumhurbaşkanına suikast girimi davasında, savunma için ek süre isteyen suikast timindeki Özel Kuvvetlerin başındaki eski Binbaşı Şükrü Seymen, darbeden haberinin olduğunu açıkladı.

Tarih : 21 Temmuz 2017, 14:10
Puan Ver : Suikast Timinin Hain Lideri İtiraf Etti! Darbeden Haberi Varmış(8/10)4

Muğla 2'nci ağır Ceza mahkemesinde devam eden 'Cumhurbaşkanına suikast girişimi' davasında sanıklar ve sanık avukatları esasa ilişkin ana savunma öncesi ek süre talep ettiler.

MAHKEME "EK SÜRE İSTEYEN VAR MI?" DİYE SORDU

Mahkeme Başkanı sanıklardan söz alarak tahliye veya esasa ilişkin ana savunma yapmak veya ek süre isteyenlerin olup olmadığını sordu. Ek süre ve tahliye talebinde bulunanlara söz verdi.

SUİKAST TİMİNİN LİDERİ: KENDİMİZİ İSPAT ETMEMEMİZ İÇİN TALEPLERİMİZ REDDEDİLİYOR

Suikast timinde Özel Kuvvetler ekibinin lideri durumundaki eski Binbaşı Şükrü Seymen, darbeden haberinin bulunduğunu söyleyerek şu savunmayı yaptı:

"Ek süre talebimiz var. Dosyalar çok fazla. Adil bir yargılama yapılıyorsa ek sürenin uygun olarak verilmesini talep ediyorum. Şehit Mehmet Çetin ile ilgili olarak hiçbir mermi bir insanın ayağını bu şekilde yapamaz. Kendimizi ispat etmememiz için taleplerimiz reddediliyor. Helikopterde çok sayıda mermi var ve bunların arasında benim ateş ettiğime dair rapor var. Benim bulunduğum bölgede helikopter ile açı farkı var. O ateşi yapmam için helikopterin diğer tarafına geçmem gerekir.

"YAPTIĞIM ŞEYİ İNKAR ETMİYORUM, DARBEDEN HABERİM VARDI"

"Oysa polisin o gece helikopteri ateş ettiği ortada. Bizim ne yapmamız isteniyor. Yaptığım şeyi inkar etmiyorum. Darbeden haberim var mıydı? Evet vardı. Ama ben helikoptere ateş etmedim. Bu raporlar sahte. Bu ülke düzmece raporlar ile balyoz ve Ergenokonu gördü. Kumpas davaları gibi bu dava da geri dönecek ve 4 yıl sonra burada başkaları yargılanacak."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Suikast  Timinin  Hain  Lideri  İtiraf  Etti  Darbeden  Haberi  Varmış    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER