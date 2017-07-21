SUİKAST TİMİNİN HAİN LİDERİ İTİRAF ETTİ! DARBEDEN HABERİ VARMIŞ
Muğla'da süre Cumhurbaşkanına suikast girimi davasında, savunma için ek süre isteyen suikast timindeki Özel Kuvvetlerin başındaki eski Binbaşı Şükrü Seymen, darbeden haberinin olduğunu açıkladı.
Muğla 2'nci ağır Ceza mahkemesinde devam eden 'Cumhurbaşkanına suikast girişimi' davasında sanıklar ve sanık avukatları esasa ilişkin ana savunma öncesi ek süre talep ettiler.
MAHKEME "EK SÜRE İSTEYEN VAR MI?" DİYE SORDU
Mahkeme Başkanı sanıklardan söz alarak tahliye veya esasa ilişkin ana savunma yapmak veya ek süre isteyenlerin olup olmadığını sordu. Ek süre ve tahliye talebinde bulunanlara söz verdi.
SUİKAST TİMİNİN LİDERİ: KENDİMİZİ İSPAT ETMEMEMİZ İÇİN TALEPLERİMİZ REDDEDİLİYOR
Suikast timinde Özel Kuvvetler ekibinin lideri durumundaki eski Binbaşı Şükrü Seymen, darbeden haberinin bulunduğunu söyleyerek şu savunmayı yaptı:
"Ek süre talebimiz var. Dosyalar çok fazla. Adil bir yargılama yapılıyorsa ek sürenin uygun olarak verilmesini talep ediyorum. Şehit Mehmet Çetin ile ilgili olarak hiçbir mermi bir insanın ayağını bu şekilde yapamaz. Kendimizi ispat etmememiz için taleplerimiz reddediliyor. Helikopterde çok sayıda mermi var ve bunların arasında benim ateş ettiğime dair rapor var. Benim bulunduğum bölgede helikopter ile açı farkı var. O ateşi yapmam için helikopterin diğer tarafına geçmem gerekir.
"YAPTIĞIM ŞEYİ İNKAR ETMİYORUM, DARBEDEN HABERİM VARDI"
"Oysa polisin o gece helikopteri ateş ettiği ortada. Bizim ne yapmamız isteniyor. Yaptığım şeyi inkar etmiyorum. Darbeden haberim var mıydı? Evet vardı. Ama ben helikoptere ateş etmedim. Bu raporlar sahte. Bu ülke düzmece raporlar ile balyoz ve Ergenokonu gördü. Kumpas davaları gibi bu dava da geri dönecek ve 4 yıl sonra burada başkaları yargılanacak."
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Çinli Robot Sanbot Türkiye'de! Her An İş Arkadaşınız Olabilir
- Ünlü Rock Grubu Linkin Park'ın Solisti Chester Bennington İntihar Etti
- Alkollü Araç Kullanmaktan Vazgeçmeyince Ehliyetine 10 Yıl El Konuldu
- Malatya'da 20 Askerin Hastaneye Kaldırılmasıyla İlgili Garip Açıklama!
- Çorum'da Tur Otobüsü İle Çarpışan Otomobil İkiye Bölündü: 3 Ölü, 32 Yaralı
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Mescid-İ Aksa İçin Bütün İslam Dünyası Ayağa Kalktı
- Kudüs'te 'öfke Cuması': İsrail Polisinden 50 Yaş Altı Erkeklere Yasak!
- Ülkenin Yüzde 85'i Ayaklandı! Venezuela Yanıyor, Başkan Maduro Görmüyor
- İtfaiye Ekipleri Ölmek Üzere Olan Köpeği Böyle Hayata Döndürdü
- Salvador Dali'nin Mezarı Dna Testi İçin Açıldı
Bu Haberle İlgili Yorumlar