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suikastçının telefonunda 4 ayrı şifre bulundu

SUİKASTÇININ TELEFONUNDA 4 AYRI ŞİFRE BULUNDU

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andey Karlov'un, Mevlüt Mert Altıntaş tarafından öldürülmesiyle ilgili saldırgan Altıntaş'ın bağlantılarını ortaya çıkaracağı tahmin edilen cep telefonu incelemeye alındı.

Tarih : 21 Aralık 2016, 13:43
Puan Ver : Suikastçının Telefonunda 4 Ayrı Şifre Bulundu(9/10)8


Telefonda 4 ayrı şifre tespit edildiği ve uzmanlar tarafından şifrelerin çözülmesi için çalışmaların sürdüğü belirtildi.



 



kaynak:sabah








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