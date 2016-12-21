Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andey Karlov'un, Mevlüt Mert Altıntaş tarafından öldürülmesiyle ilgili saldırgan Altıntaş'ın bağlantılarını ortaya çıkaracağı tahmin edilen cep telefonu incelemeye alındı.



Telefonda 4 ayrı şifre tespit edildiği ve uzmanlar tarafından şifrelerin çözülmesi için çalışmaların sürdüğü belirtildi.







kaynak:sabah