ŞÜKRAN'IN HAMİLE OLMASINI HAZMEDEMEYEN ASENA'DAN ÇİRKİN GÖNDERME!
Şükran Ovalı'nın hamile olduğu haberinin yayılmasının ardından Caner Erkin'in eski eşi Asena Atalay çirkin bir göndermede bulundu. Atalay, "Sadece yağ" notu ile fotoğrafı paylaştı.
Asena Atalay, eski eşi Caner Erkin'in yeniden baba olacağını öğrenince şaşırtan bir paylaşımda bulundu. Atalay paylaşımıyla "Şükran'ın hamileliğini hazmedememiş." dedirtti.
KISKANÇLIKTAN DELİYE DÖNDÜ
Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin ve 1.5 yıl önce olaylı şekilde boşandığı eski eşi Asena Atalay arasındaki gerginlik sürüyor. Caner Erkin'in ve eşi Şükran Ovalı'nın bebek beklediğini öğrenen Asena Atalay, adeta kıskançlıktan deliye döndü ve sosyal medyaya sarıldı.
BEBEK DEĞİL YAĞ!
Asena Atalay'ın yaptığı iğneleyici paylaşım tüm takipçilerinin dikkatini çekti. Asena'nın Instagram'ın hikayeler kısmına yüklediği fotoğrafta bir kadının yaptığı gebelik testini görülüyor. Gebelik testinin üzerinde ise 'Sadece yağ' yazıyor.
Asena Atalay'ın o paylaşımı:
Kaynak: haberinburada
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