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süleyman soylu: insan olmaktan çıkmayın

SÜLEYMAN SOYLU: İNSAN OLMAKTAN ÇIKMAYIN

Yüksekova'da bir dizi ziyaretlerde bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hakkari Valiliği'nde yaptığı açıklamada, "Bu milletin canını yakanların canını yakacağız" dedi.

Tarih : 13 Aralık 2016, 17:22
Puan Ver : Süleyman Soylu: İnsan Olmaktan Çıkmayın(6/10)4


Yüksekova'da bir dizi ziyaretlerde bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hakkari Valiliği'nde yaptığı açıklamada, "Bu milletin canını yakanların canını yakacağız" dedi. Bakan Soylu burada yaptığı açıklamada, sosyal medyada terör estiren kişiler için şöyle konuştu: Sözlerini, yazılarını, kalemlerini eleştiri için kullananlara sesleniyorum: Biraz insanlıkla empati yapın. İnsan olmaktan çıkmayın. Vicdanınızı kömür karası olmaktan kurtarın. Bu ülkenin kalkınmasına kendini adamışlara terör örgütlerine gösterdiğiniz müsamaha ile karıştırmayın. Yazdıklarınızı okuyoruz. Kimlere sipariş mektup verdiğinizi biliyoruz. Bu millet uşakları tarih olarak yazmamıştır ama isimsiz kahramanlara her gün dualarında yer verir.



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hakkari'de Valilik ziyaretinde yaptığı basın açıklamasında, "Bu milletin canını yakanların canını yakacağız" dedi. Bakan Soylu açıklamasında şunları kaydetti:



"BU MİLLETİN CANINI YAKANLARIN CANINI YAKACAĞIZ"



Türkiye'nin artık bu hadiselere tahammülü kalmamıştır. Bu milletin canını yakanların canını yakacağız. Bu sözlerin muhatabı PKK, KCK, FETÖ ve DEAŞ'tır. Şu noktayı açıklıkla ifade etmeliyim ki bu mücadele aziz milletimizindir. Bugün PKK'nın son durumunu iyi analiz etmek gerekiyor. Hedeflerini hiçbir zaman gerçekleştirememiş bu örgüt bugün tükeniş içerisindedir. En büyük gelir kaynağı uyuşturucu ticaretindende darbe yemişlerdir. FETÖ'nün de çökertilmesiyle önemli bir hamisini kaybetmiştir. Belediyelerden de temizlendikleri için bütün etkinlikleri kandırılmış birkaç militanla bombalı eylemlerle sınırlı kalmış bir halde tükeniş girdabına girmişlerdir. Bu tükeniş girdabı geri çevrilemeyecektir.



 



kaynak:sabah








Etiketler: Süleyman  Soylu  İnsan  Olmaktan  Çıkmayın    haber

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