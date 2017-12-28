Fatih Terim'den Drogba Bombası!
Sahadan Çıkarken Kabusu Yaşadı
Mario Gomez: Beni Ben Yapan Yerdeyim
Para Saadet Getirmedi! Piyangoyu Kazandılar Ama Hayatları Mahvoldu
Kimliğini Kontrol Ettiği Hayranına 7 Bin Liralık Hediye Verdi
Sigara Haberi Başına Bela Oldu: Hemen Kovun
Hakan Çalhanoğlu Transfer Dedikodularına Noktayı Koydu!
Süleymanoğlu Ölümsüz Oluyor
Kasap Döner, 2018'de Bitcoin'le Ödeme Kabul Edecek
Elektriğe Zam Geliyor
Ryan Babel'e 100. Gol Hediyesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İnternet Zehri Artık Eve Girdi
Fenerbahçeli Robin Van Persie, Tesislerde Elektronik Sigara İçiyor
Kartal'ın Eski Hocası Carvalhal, Premier Lig Ekibinin Başına Geçti
Abdurrahim Albayrak Kararını Açıkladı
Vize Krizinden Etkilenen Yolculara Thy'den Sevindiren Haber: Ücretsiz Rezervasyon Değişikliği Yapılacak
Abd İle Vize Sorunu Çözüldü, Dolar Çakıldı!
Fatih Terim'in Eski Yardımcısından Olay Sözler!
Galatasaray Kariyeri Tek Maçla Bitti
Manchester United'dan Paulo Dybala İçin Dev Teklif

Süleymanoğlu ölümsüz oluyor

SÜLEYMANOĞLU ÖLÜMSÜZ OLUYOR

Samsun Tekkeköy Belediyesi, yapımı süren spor kompleksine Naim Süleymanoğlu'nun ismini verecek.

Tarih : 28 Aralık 2017, 23:20
Puan Ver : Süleymanoğlu Ölümsüz Oluyor(6/10)2

Samsun Tekkeköy Belediyesi Spor Kompleksi 2018 yılının ilk aylarında açılacak. Spor kompleksine efsanevi halterci Naim Süleymanoğlu'nun adı verilecek.

Bölgenin ilk ve tek iki katlı spor kompleksinin çalışmalarında sona yaklaşıldığını açıklayan Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, "Birçok önemli ve farklı özelliklere sahip dev tesis gençlerimizle buluşacağı güne hazırlanıyor. Geçtiğimiz günlerde Samsun Valisi Osman Kaymak'ın ilçe ziyareti esnasında tavsiyesi üzerine Naim Süleymanoğlu'nun adını spor kompleksine vermeyi kararlaştırdık" dedi.

Tesisin yediden yetmişe herkese hitap edecek şekilde dizayn edildiğini belirten Togar, şunları söyledi:

TESİSLERDE YOK YOK

"Spor tesisimiz diğer spor alanlarına ve spor tesislerine göre farklı yapı ve farklı fonksiyonlar içeriyor. Çok amaçlı spor kompleksimiz bulunduğu konum itibarı ile yapı olarak iki katlı olarak inşa edildi. Vücut bulduğu yer itibariyle masmavi muhteşem Karadeniz manzarasını gören tesisimizde halı saha, basketbol sahası, voleybol sahası, fitness salonu, gençlik merkezi, düğün salonu, kurs odaları ile önünde seyir terası ve kafeteryası bulunacak. Tesisimizde sporun dışında birçok farklı aktivite yapılacak ve yediden yetmişe herkes bu tesisimizden yararlanabilecek.

"2018'İN İLK AYLARINDA AÇILACAK"

Bunca farklı özelliği bünyesinde barındıran tesisimiz ismini taşıdığı dünya, olimpiyat ve Avrupa halter şampiyonu merhum Naim Süleymanoğlu'na ve şanına yaraşır örnek bir kompleks oluyor. Yine spor kompleksimizin önünde bulunan seyir terasında vatandaşlarımız Karadeniz'in eşsiz büyüleyici güzelliği karşısında çaylarını yudumlayıp sohbet ederek hoş vakit geçirebilecekler. 2018 yılının ilk aylarında tesisimizi halkımız ile buluşturarak hep birlikte açışını yapacağız. Şimdiden tesisimiz ilçemize ve bölgemize hayırlı uğurlu olsun"

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Süleymanoğlu  Ölümsüz  Oluyor    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER