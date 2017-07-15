Sümeyye Erdoğan eşi Selçuk Bayraktar Kısıklı'dan

SÜMEYYE ERDOĞAN EŞİ SELÇUK BAYRAKTAR KISIKLI'DAN "ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ"NE YÜRÜDÜ
Sümeyye Erdoğan eşi Selçuk Bayraktar'la birlikte vatandaşlarla birlikte Kısıklı'dan "15 Temmuz Şehitler Köprüsü"ne doğru yürüdü.
15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümünde yüz binler, 34 vatan evladının demokrasi uğrunda şehit düştüğü "15 Temmuz Şehitler Köprüsü"ne akın etti.
KISIKLI'DAN YÜRÜYÜŞE GEÇTİ
Özellikle öğlen saatlerinden itibaren Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Üsküdar Kısıklı'daki evi önünde toplanan demokrasi nöbetçileri, "15 Temmuz Şehitler Köprüsü" üzerine doğru yürüyüşe geçti.
"15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ YOLUNDA"
Kalabalık içerisinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kızı Sümeyye Erdoğan ve eşi Selçuk Bayraktar da vardı. Sümeyye ve Selçuk Bayraktar çifti yürüyüş sırasında selfie çekindi. Selfie'yi Selçuk Bayraktar Twitter hesabından "15 Temmuz Şehitler Köprüsü yolunda" notuyla paylaştı.
İşte Bayraktar'ın paylaşımı:
Kaynak: haberinburada
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