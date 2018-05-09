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Sumudica, Beşiktaş taraftarını suçladı: Bana tuzak kurdular

SUMUDİCA, BEŞİKTAŞ TARAFTARINI SUÇLADI: BANA TUZAK KURDULAR

Teknik Direktör Marius Sumudica, Beşiktaş maçında yaptığı Kartal pozunun anlamını bilmediğini belirterek, "Bana tuzak kurdular" dedi.

Tarih : 09 Mayıs 2018, 22:20
Puan Ver : Sumudica, Beşiktaş Taraftarını Suçladı: Bana Tuzak Kurdular(7/10)3

Beşiktaş mağlubiyetinin ardından ligin 33. haftasında Teleset Akhisarspor'u konuk edecek Kayserispor'da hazırlıklar, Teknik Direktör Marius Sumudica yönetiminde kulüp tesislerinde başladı. Antrenman öncesi bir süre Teknik Direktör Sumudica ile konuşan futbolcular daha sonra düz koşu ve kondisyon çalışması ile antrenmana devam etti.

Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Sumudica, "Alt sıradaki bir takımla oynayacağız. 36 puanı olan bir takım. Yarın kupada bir final maçları var. Kaliteli oyunculara da sahipler. Bence bu bir şans finale kadar gelmeleri. Bu sezon evimizdeki son maçımızı oynayacağız, oyuncularım için de aynı şekilde. Kimsenin bilmediği şeyler olabilir. Kazanabiliriz, belki kaybedebiliriz. Taraftarımızdan bir iyilik istiyorum, stadı doldurmalarını bekliyorum. Önümüzdeki sezon belki burada olmayacak oyuncularım, belki hoca olmayabilir. Ama iyi bir sonuçla kapatmak istiyoruz. İyi maçlar çıkardık, bunun yanında kötü maçlarımız da oldu. Taraftarlarımızdan takıma sahip çıkmalarını, saygı göstermelerini istiyorum. Hep beraber sonuç alalım bu maçta" dedi.

TARAFTARDAN ÖZÜR DİLEDİ

Beşiktaş maçında yaptığı hareketle taraftarın tepkisini çeken Sumudica, konu ile ilgili sarı-kırmızılı taraftarlardan özür diledi. Kendisine oyun oynandığını ve yaptığı hareketin anlamını bilmediğini dile getiren Marius Sumudica, "Bana bir tuzak kurdular. Bir muhabir bana bu işareti göstermişti. Ben bunun ne anlama geldiğini gerçekten bilmiyordum. Bütün takımların amblemlerini, hayvanlarını bilmiyorum. Bunu da takip etmek zorunda değilim. Buradan özür dilemek istiyorum, çünkü Kayserispor benim yüreğimde olan bir takım. Taraftarlarla da iyi bir ilişkim olduğuna inanıyorum. Ben bu ülkeyi gerçekten çok seviyorum. Benim bu ülkeden gitmem için iki önemli teklif geldi, gerçekten maaş ve ücretleri iyi olan tekliflerdi. Ama ben burada kaldım. Umarım onlarla iyi bir sezon geçirmişizdir. İki yıl önce böyle sonuç alamamışlardı herhalde. Son iki senedir 15. sırada bitiren bir takımdı, şimdi 8. sıradayız. 2 ay önceden ligde kalmayı garantiledik. Bu bir ailenin başarısıdır, bu aileyi oluşturan futbolcular, ekip ve taraftarlardır. Tekrar özür diliyorum. Burada kalırsam da gidersem de Kayserispor gerçekten kalbimde olacak bir takım" ifadelerini kullandı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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