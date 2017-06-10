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sumudica kayserispor'da

SUMUDİCA KAYSERİSPOR'DA

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, 46 yaşındaki Rumen teknik direktör Marius Sumudica ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Tarih : 10 Haziran 2017, 09:46
Puan Ver : Sumudica Kayserispor'da(9/10)8


Sarı-kırmızılı kulüp yönetimi dün akşam prensipte anlaştığı Sumudica'yı gece geç saatlerde Kayseri'ye getirdi.



Kulüp Başkanı Erol Bedir ve yöneticilerle tesisleri gezen Rumen teknik adam ile yapılan son görüşmelerin ardından 2 yıllık anlaşmaya varıldı. Bunun üzerine Sumudica ile 2 yıllık sözleşme imzalandı.



Kayserispor'un resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "2017-2018 ve 2018-2019 futbol sezonu için kulübümüz teknik direktör Marius Sumudi·ca ile anlaşma sağlamıştır. Yapılan kontratın teknik direktörümüze ve Kayserispor'umuza hayırlı olmasını diliyoruz." ifadelerine yer verildi.



 



kaynak:sabah








Etiketler: Sumudica  Kayserispor  Da    haber

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