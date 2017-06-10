

Sarı-kırmızılı kulüp yönetimi dün akşam prensipte anlaştığı Sumudica'yı gece geç saatlerde Kayseri'ye getirdi.



Kulüp Başkanı Erol Bedir ve yöneticilerle tesisleri gezen Rumen teknik adam ile yapılan son görüşmelerin ardından 2 yıllık anlaşmaya varıldı. Bunun üzerine Sumudica ile 2 yıllık sözleşme imzalandı.



Kayserispor'un resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "2017-2018 ve 2018-2019 futbol sezonu için kulübümüz teknik direktör Marius Sumudi·ca ile anlaşma sağlamıştır. Yapılan kontratın teknik direktörümüze ve Kayserispor'umuza hayırlı olmasını diliyoruz." ifadelerine yer verildi.







kaynak:sabah