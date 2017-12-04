SÜPER AY İSTANBUL SEMALARINI AYDINLATTI, KARTPOSTALLIK FOTOĞRAFLAR ÇEKİLDİ
Ay'ın Dünya'ya en yakın konumuna geldiği Süper Ay İstanbul'da çıplak gözle izlendi. Kartpostallık fotoğraflar çekildi.
ÇIPLAK GÖZLE İSTANBUL'DAN İZLENDİ
Ay'ın Dünya'ya en yakın konuma gelmesi beklenen doğa olayı bugün gerçekleşti. Gökyüzünde sıra dışı bir görüntüye sahne olan Süper Ay, çıplak gözle de İstanbul'dan izlendi.NORMALDEN YÜZDE 7 DAHA BÜYÜK VE YÜZDE 15 DAHA PARLAK
'Süper Ay" olarak adlandırılan bu gökyüzü olayı gerçekleşirken kartpostallık görüntüler oluştu. Dolunay şeklindeki Ay, normalden yüzde 7 daha büyük ve yüzde 15 daha parlak olarak gözlemlendi.
İşte Süper Ay'dan çekilen fotoğraflar:
Kaynak: haberinburada
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