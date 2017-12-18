SÜPER BİLGİSAYAR, BAYERN MÜNİH MAÇININ SKORUNU VERDİ
İngiltere'de süper bilgisayar, Bayern Münih - Beşiktaş eşleşmesinde ilk maçı Almanların 3-0 kazanacağını, ikinci maçın ise 1-1 berabere biteceğini tahmin etti.
Şampiyonlar Ligi'nde Son 16 Turu'ndaki eşleşmelerinin belli olmasının ardından İngiltere'de bir internet sitesi süper bilgisayara sonuçları merakla beklenen maçların skorlarını tahmin ettirdi.
"İLK MAÇI BAYERN 3-0 KAZANIR"
Bayern Münih-Beşiktaş eşleşmesini de tahmin eden süper bilgisayar, Alman ekibinin turu geçeceğini tahmin etti. Bayern Münih'in sahasında 20 Şubat'ta oynanılacak olan ilk maçı 3-0 Alman ekibinin kazanacağını tahmin eden süper bilgisayar, Vodafone Park'ta oynanılacak olan 2'inci maçta ise takımların 1-1 berabere kalacağını tahmin etti. Süper bilgisayar toplamda 4-1'lik skor ile Bayern Münih'in Beşiktaş'ı eleyeceği tahmininde bulundu.
"REAL, PSG'Yİ ELER"
Şampiyonlar Ligi'nde Son 16 Turu'ndaki en önemli eşleşmelerden olan Real Madrid-PSG maçı için ise süper bilgisayar Real Madrid'in 2-1 ve 2-2'lik skor ile Fransız temsilcisi PSG'yi eleyeceğini tahmin etti.
Şampiyonlar Ligi tahmnleri şu şekilde:
Bayern Munich 4 - 1 Beşiktaş
1'inci maç: Bayern 3 - 0 Beşiktaş
2'inci maç: Beşiktaş 1 - 1 Bayern
Juventus 2 - 2 Tottenham
1'inci maç: Juventus 2 - 1 Tottenham
2'inci maç: Tottenham 1 - 0 Juventus
Basel 1 - 5 Manchester City
1'inci maç: Basel 1 - 2 Manchester City
2'inci maç: Manchester City 3 - 0 Basel
Porto 2 - 4 Liverpool
1'inci maç: Porto 1 - 2 Liverpool
2'inci maç: Liverpool 2 - 1 Porto
Sevilla 1 - 2 Manchester United
1'inci maç: Sevilla 0 - 1 Manchester United
2'inci maç: Manchester United 1 - 1 Sevilla
Real Madrid 4 - 3 Paris Saint-Germain
1'inci maç: Real Madrid 2 - 1 PSG
2'inci maç: PSG 2 - 2 Real Madrid
AS Roma 1 - 3 Shaktar Donetsk
1'inci maç: Shakhtar 1-0 Roma
2'inci maç: Roma 1-2 Shakhtar
Chelsea 3 - 3 Barcelona - Barcelona Penaltılarla turu geçer
1'inci maç: Chelsea 2 - 1 Barcelona
2'inci maç: Barcelona 2 - 1 Chelsea
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Havalimanı Personelini Taşıyan Araç İett Otobüsüne Çaptı: 8 Yaralı
- Rusya'nın Askerlerini Suriye'den Çekmesi Tsk'nın Önünü Açtı! Afrin Operasyonu An Meselesi
- 1 Yılda 7. Görüşme! Putin, Türkiye'ye Geldi
- Alperenler Ayasofya Müzesine Girip Namaz Kıldı, Amatör Kamera Anbean Kaydetti
- İsveç'te Yılın Kahramanı Ödülü 63 Yaşındaki Konyalı Fatma Anne'ye Gitti
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Rusya: Abd, Yeni Suriye Ordusu Kuruyor!
- Mesajlaştığı Kadınla Buluşmak İçin Kilometrelerce Yol Giden Çinli, Kadının Kocasından Kırbaç Yedi
- Putin, Öğrenciyken Filmlerde Dublörlük Yapmış
- Kudüs İçin Alınan Tarihi Kararların Ardından Süreç Nasıl İşleyecek?
- Ramallah'ta Büyük Bir Türk Bayrağı Taşıyan Filistinli İsrail Polisine Meydan Okudu
Bu Haberle İlgili Yorumlar