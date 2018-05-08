SÜPER BULUŞ, UÇUŞ YASAĞI YÜZÜNDEN TARİH OLUYOR
Dünyanın ilk akıllı bavul girişimlerinden biri olan Bluesmart Inc., hava yolları şirketlerinin pilli bagaj yasağı getirmesiyle kepenk indirmek zorunda kaldı.
2014 yılında başlattığı kitlesel fonlama kampanyasıyla akıllı bavul projesi için 2 milyon dolar bağış toplayan New York merkezli Bluesmart Inc. ticaretten çekileceğini duyurdu.
UÇAKTA YANGIN ÇIKARACAĞI TEHLİKESİYLE YASAKLANIYOR
Alanın en popüler girişimlerinin başında gelen Bluesmart, Federal Havacılık İdaresi'nin uçakların kargo bölümünde yangın çıkarma riskini gerekçe göstererek lityum iyon pilli bagajları yasaklaması nedeniyle kepenk kapatıyor.
Bluesmart tarafından geliştirilen ve lityum iyon pile sahip olan bavullar, konumlarını GPS üzerinden sahipleriyle paylaşabiliyor. Akıllı telefon uygulamasıyla takip edilebilen bavullar ayrıca pilleri sayesinde dijital cihazları şarj edebiliyor ve dijital kilit sistemi bulunduruyor.
ÜRÜNLERİ GERİ İADE ALMAYACAK
Bluesmart bavullarındaki pilleri sökmek için kullanıcıların dört vida sökmesi ve en az üç kabloyu çıkarması gerekiyor. Diğer akıllı bavul üreticilerinin hava yollarının yasağına rağmen iş yapmaya devam edebilmelerinin sebebi ise bavullarını lityum iyon pilleri kolaylıkla çıkarılabilecek şekilde tasarlamış olmaları. Ancak bu şirketler de zor duruma düştüler çünkü pilleri sökmek, bavullarını standart çantalardan fonksiyon açısından farksız ancak daha pahalı hale getiriyor.
Bluesmart, garanti anlaşmalarını sürdürmeyeceğini ve ürünlerini geri iade etmek isteyen müşterilerine yanıt vermeyeceğini açıkladı. Şirket fikri mülkiyet haklarını, tasarımlarını ve teknolojilerini Travelpro şirketine satacak.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar