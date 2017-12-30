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Süper Lig 18 ve 19. hafta programı açıklandı

SÜPER LİG 18 VE 19. HAFTA PROGRAMI AÇIKLANDI

2017-2018 Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu 18 ve 19. hafta müsabakalarının programı açıklandı.

Tarih : 30 Aralık 2017, 00:00
Puan Ver : Süper Lig 18 Ve 19. Hafta Programı Açıklandı(5/10)1

2017-2018 Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu 18 ve 19. hafta müsabakalarının programı açıklandı.

Programlar şöyle;

18. HAFTA

19.01.2018

20.00 Kasımpaşa - Aytemiz Alanyaspor

20.01.2018

14.00 Kardemir Karabükspor - Gençlerbirliği16.30 Osmanlıspor - Evkur Yeni Malatyaspor19.30 Fenerbahçe - Göztepe

21.01.2018

14.00 Demir Grup Sivasspor - Teleset Mobilya Akhisarspor14.00 Atiker Konyaspor - Trabzonspor16.30 Bursaspor - Medipol Başakşehir19.30 Antalyaspor - Beşiktaş

22.01.2018

Kayserispor - Galatasaray

19. HAFTA

26.01.2018

20.00: Beşiktaş-Kasımpaşa

27.01.2018

14.00: Aytemiz Alanyaspor-Bursaspor16.30: Göztepe-Kayserispor19.30: Galatasaray-Osmanlıspor

28.01.2018

14.00: Gençlerbirliği-Atiker Konyaspor14.00: Evkur Yeni Malatyaspor-Demir Grup Sivasspor16.30: Teleset Mobilya Akhisarspor-Antalyaspor19.30: Trabzonspor-Fenerbahçe

29.01.2018

20.00: Medipol Başakşehir-Kardemir Karabükspor

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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