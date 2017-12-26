SÜPER LİG EKİBİ, HOCASINI KOVDU
Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor, Teknik Direktör Safet Susic'in görevine son verdi.
Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor, Saffet Susiç ile yollarını ayırdı. Alanyaspor'dan resmi açıklama yapılması bekleniyor.
Akdeniz ekibi son olarak cuma günü Antalyaspor'a 3-1 mağlup olmuştu. Boşnak teknik adam Susic, dün bavul alışverişinde görüntülenmiş ve bu durum takımdan ayrılacağına yorulmuştu.
EN GÜÇLÜ ADAY HAMZAOĞLU
İlk olarak Galatasaray'dan ayrılan Igor Tudor'a giden Alanyaspor yönetimi, Hırvat teknik adamdan olumsuz yanıt aldı.
Akdeniz ekibinde yeni hoca için en güçlü aday Hamza Hamzaoğlu.
Kaynak: Ajansspor
Kaynak: haberinburada
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