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Süper Lig ekibinden Hamza Hamzaoğlu sürprizi

SÜPER LİG EKİBİNDEN HAMZA HAMZAOĞLU SÜRPRİZİ

Beş haftadır galibiyet alamayan Alanyaspor'da yönetim, teknik direktör Safet Susic'in yerine Hamza Hamzaoğlu'yu getirmeyi hedefliyor.

Tarih : 25 Aralık 2017, 06:40
Puan Ver : Süper Lig Ekibinden Hamza Hamzaoğlu Sürprizi(5/10)1

Alanyaspor'da teknik diretkör Safet Susic'le yolların ayrılacağı konuşulurken, Hamza Hamzaoğlu ve Mustafa Reşit Akçay ile temasa geçildi.

LİSTENİN BAŞINDA HAMZA HAMZAOĞLU BULUNUYOR

Ajanspor'un haberine göre; Mustafa Reşit Akçay'dan olumlu karşılık alan Antalya ekibinde listenin başında ise Hamza Hamzaoğlu bulunuyor.

Susic ile yakın arkadaşlığı bulunan Hamza Hamzaoğlu'nun ilk görüşmede teklife sıcak bakmadığı ancak turuncu-yeşilli yönetimin ısrarcı olması sebebiyle kararından vazgeçerek anlaşma olasılığının yüksek olduğu aktarıldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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