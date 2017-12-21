SÜPER LİG EKİPLERİ, EMMANUEL EMENİKE İÇİN SIRAYA GİRDİ
Rus basını, Olympiakos'tan ayrılma kararı alan Emmanuel Emenike için Türk takımlarının atağa kalktığını yazdı. Nijeryalı futbolcuyla daha önce Medipol Başakşehir ilgilenmişti.
Olympiakos'tan devre arasında ayrılacağı kesinleşen Emmanuel Emenike için sürpriz bir Türkiye iddiası da geldi. Kısa bir süre içerisinde Olympiakos ile sözleşmesini feshetmesi beklenen Emenike'nin Türkiye'den de birkaç takımla görüştüğü ortaya çıktı.
"TÜRKİYE'DEN TEKLİF VAR"
CSKA Moskova'nın da gündeminde olduğu iddia edilen Emenike hakkında Rus basınında yer alan haberde, Nijeryalı oyuncunu henüz bir kulüple anlaşmadığı belirtildi. Haberde 'Birçok takımın ilgisi var ancak Emenike henüz Rusya'dan bir takımla anlaşma yapmadı. Avrupa'dan ilgilenen takımlar olduğu gibi Türkiye'den de birkaç kulüp ilgileniyor' ifadelerine yer verildi.
BAŞAKŞEHİR İSTİYOR
Sporx'in haberine göre; geçtiğimiz günlerde Emenike ile Medipol Başakşehir'in ilgilendiği iddia edilmişti. 30 yaşındaki tecrübeli oyuncunu birkaç gün içerisinde Yunanistan temsilcisi ile yollarını ayırması bekleniyor.
Emenike bu sezon Olympiakos formasıyla 10 resmi maça çıkarken, 4 gole imza attı.
Kaynak: haberinburada
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