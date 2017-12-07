SÜPER LİGDE BİR HOCA DAHA BIRAKTI
Antalyaspor Teknik Direktörü Leonardo Araujo, karşılıklı anlaşma sonrasında takımdan ayrıldı.
Antalyaspor'da bugün gerçekleştirilecek 'seçimli olağanüstü genel kurul' öncesi teknik direktör Leonardo Araujo görevinden ayrıldı.
KARŞILIKLI ANLAŞTILAR
Kırmızı beyazlıların cumartesi günü oynayacağı Gençlerbirliği maçı hazırlıklarını yaptığı antrenman öncesi futbolcularla vedalaşan Leonardo, kulüpten ayrıldı. Brezilyalı teknik direktör futbolculara, başkan Ali Şafak Öztürk genel kurulda yeniden aday olmayacağı için görevi bırakma kararı aldığını belirtti. Kırmızı beyazlı yöneticilerle Leonardo'nun karşılıklı anlaşarak sözleşmesinin feshedildiği öğrenildi.
8 MAÇTA TEK GALİBİYET ALDI
Teknik direktör Leonardo Araujo, Rıza Çalımbay'ın Antalyaspor'dan ayrılmasının ardından ligin 7'nci haftasında göreve başladı. Leonardo, kırmızı beyazlı takımın başında yer aldığı 8 maçta 5 mağlubiyet, 2 beraberlik, 1 galibiyet elde etti.
Kaynak: haberinburada
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