Medipol Başakşehir Taraftarından Filistin'e Destek
Samsunspor'da Büyük Deprem! 10 Futbolcu Tff'ye Başvurdu
Benzine 14 Kuruş İndirim Geldi
Fenerbahçe'de Alper Potuk Bursaspor Maçı Kadrosuna Alınmadı
Şanlıurfaspor Kulübü Başkanı Yetim, Pfdk'ya Sevk Edildi
Sivassporlu Ndinga: 3-4 Sene Önce Galatasaray Beni Transfer Etmek İstedi
Bitcoin, 15 Bin Doları Aşarak Tarihi Rekor Kırdı
Türkiye'nin Tatil Cennetinde 3 Kiloluk Et Mantarı Bulundu
Fenerbahçe Genç Yeteneği Kadrosuna Kattı
Filistin'de Tansiyon Yüksek! İsrail Polisi Saldırdı: 49 Yaralı
Leipzig-Beşiktaş Maçında Alman Taraftar, Kalp Krizi Geçirerek Öldü
Fatih Terim İle İlk Görüşme Gerçekleşti! İşte Verdiği Cevap
Rafael Nadal'a Göre Tarihin En Büyüğü Roger Federer
Başbakan Yıldırım: Vergi Reformunu Yapacağız
Asgari Ücretliye Maaş Koruması! Vergi Kesintileri Agi'ye Eklenecek
Yunanistan'da İkinci Lozan Restleşmesi! Erdoğan'dan Çipras'a: Lozan Sadece Ege Mi?
Spk, 8 Foreks Sitesini Kapattı
Brüksel Euro 2020 Hakkını Kaybetti
Yunanlar, Erdoğan'ın Lozan Restini Böyle Gördü
Moskova-Antalya Arasına Yeni Bir Hava Yolu Şirketi Geliyor

Süper Ligde bir hoca daha bıraktı

SÜPER LİGDE BİR HOCA DAHA BIRAKTI

Antalyaspor Teknik Direktörü Leonardo Araujo, karşılıklı anlaşma sonrasında takımdan ayrıldı.

Tarih : 07 Aralık 2017, 19:00
Puan Ver : Süper Ligde Bir Hoca Daha Bıraktı(10/10)6

Antalyaspor'da bugün gerçekleştirilecek 'seçimli olağanüstü genel kurul' öncesi teknik direktör Leonardo Araujo görevinden ayrıldı.

KARŞILIKLI ANLAŞTILAR

Kırmızı beyazlıların cumartesi günü oynayacağı Gençlerbirliği maçı hazırlıklarını yaptığı antrenman öncesi futbolcularla vedalaşan Leonardo, kulüpten ayrıldı. Brezilyalı teknik direktör futbolculara, başkan Ali Şafak Öztürk genel kurulda yeniden aday olmayacağı için görevi bırakma kararı aldığını belirtti. Kırmızı beyazlı yöneticilerle Leonardo'nun karşılıklı anlaşarak sözleşmesinin feshedildiği öğrenildi.

8 MAÇTA TEK GALİBİYET ALDI

Teknik direktör Leonardo Araujo, Rıza Çalımbay'ın Antalyaspor'dan ayrılmasının ardından ligin 7'nci haftasında göreve başladı. Leonardo, kırmızı beyazlı takımın başında yer aldığı 8 maçta 5 mağlubiyet, 2 beraberlik, 1 galibiyet elde etti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Süper  Ligde  Bir  Hoca  Daha  Bıraktı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER