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Süper ligde görülmemiş olay! Formasını çıkartıp oyun alanını terk etti

SÜPER LİGDE GÖRÜLMEMİŞ OLAY! FORMASINI ÇIKARTIP OYUN ALANINI TERK ETTİ

Süper Lig ekibi Gençlerbirliği'nde forma giyen Pogba, takım arkadaşı Ahmet Oğuz ile yaşadığı tartışma sonucunda formasını çıkartarak oyun alanını terk etti.

Tarih : 06 Mayıs 2018, 20:10
Puan Ver : Süper Ligde Görülmemiş Olay! Formasını Çıkartıp Oyun Alanını Terk Etti(5/10)1

Spor Toto Süper Lig'in 32'nci haftasında Ankara 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan Gençlerbirliği - Antalyaspor mücadelesinde Florentin Pogba sahayı terk etti.

GENÇLERRBİRLİĞİ 10 KİŞİ OYNADI

Karşılaşmanın 88'inci dakikasında takım arkadaşı Ahmet Oğuz'a bir pozisyonda sinirlenen Pogba, formasını çıkarttı ve soyunma odasına gitti. Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat 3 değişiklik hakkını kullandığı için Pogba'nın yerine bir oyuncu dahil edemedi ve Ankara ekibi sahada 10 kişi kaldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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