Erdoğan'dan İş Adamlarına Artı 2 İstihdam Çağrısı
Şenol Güneş 3 Futbolcuyu Kulübeye Yolladı
Sesli Komutlarla Yönetilen Akıllı Telefonlar Geliyor
Süper Ligde Haftanın Hakemleri Belli Oldu
3 Katlı Mega Projede Kat Düzeni Değişiyor
Renault Dergi Yayıncısı Challenges Group'a Ortak Oldu
Dün Gece Şov Yapan Valbuena, Aykut Kocaman'a Mesaj Yolladı
Fenerbahçe'nin İstediği Zeca, Kulübüyle Sözleşmesini Feshetti
Merkezi Yeterlilik Kurumu, Mesleklere Standart Getiriyor
Aykut Kocaman'ın Transfer Listesi Sızdı
Borsa İstanbul, Kendi Kripto Parası Bıstcoin Üzerinde Çalışıyor
Zorlu, 51 Tane Tesla Alıp Kiralayacak
Bosna Hersek, Fatih Terim'den Ret Cevabı Alınca Eriksson'a Gitti
İngiliz İş Kadını Staveley, Newcastle United İçin 400 Milyon Sterlini Gözden Çıkardı
Trabzonspor, Kaza Yapan Burak Yılmaz'a Ceza Verecek
Transferde Yılın Bombası! Eto'o İstanbul'a Geliyor
İran'a Hücumbot Motoru Veren Türk, Abd'de 55 Yıl Hapisle Yargılanıyor
Dolar Fed Kararıyla Düşüşe Geçti
Eskişehirsporlu Erkan Zengin, Süper Lige Dönme Kararı Aldı
Avusturyalı Hava Yolu Şirketi Niki, İflas Başvurusunda Bulundu

Süper Ligde haftanın hakemleri belli oldu

SÜPER LİGDE HAFTANIN HAKEMLERİ BELLİ OLDU

Merkez Hakem Kurulu, Süper Ligde 16. hafta maçlarını yönetecek hakemleri belirledi.

Tarih : 14 Aralık 2017, 15:40
Puan Ver : Süper Ligde Haftanın Hakemleri Belli Oldu(7/10)3

Süper Lig'de 16. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, ligde 16. hafta maçlarını yönetecek hakemler şöyle:

16 Aralık Cumartesi:

14.00 Gençlerbirliği-Kasımpaşa: Bülent Yıldırım

16.30 Aytemiz Alanyaspor-Demir Grup Sivasspor: Fırat Aydınus

19.30 Trabzonspor-Bursaspor: Halis Özkahya

17 Aralık Pazar:

14.00 Teleset Mobilya Akhisarspor-Kayserispor: Mete Kalkavan

14.00 Medipol Başakşehir-Antalyaspor: Barış Şimşek

16.30 Evkur Yeni Malatyaspor-Galatasaray: Ali Palabıyık

19.30 Beşiktaş-Osmanlıspor: Halil Umut Meler

18 Aralık Pazartesi:

20.00 Göztepe-Atiker Konyaspor: Hüseyin Göçek

20.00 Fenerbahçe-Kardemir Karabükspor: Alper Ulusoy

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Süper  Ligde  Haftanın  Hakemleri  Belli  Oldu    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER