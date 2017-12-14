SÜPER LİGDE HAFTANIN HAKEMLERİ BELLİ OLDU
Merkez Hakem Kurulu, Süper Ligde 16. hafta maçlarını yönetecek hakemleri belirledi.
Süper Lig'de 16. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, ligde 16. hafta maçlarını yönetecek hakemler şöyle:
16 Aralık Cumartesi:
14.00 Gençlerbirliği-Kasımpaşa: Bülent Yıldırım
16.30 Aytemiz Alanyaspor-Demir Grup Sivasspor: Fırat Aydınus
19.30 Trabzonspor-Bursaspor: Halis Özkahya
17 Aralık Pazar:
14.00 Teleset Mobilya Akhisarspor-Kayserispor: Mete Kalkavan
14.00 Medipol Başakşehir-Antalyaspor: Barış Şimşek
16.30 Evkur Yeni Malatyaspor-Galatasaray: Ali Palabıyık
19.30 Beşiktaş-Osmanlıspor: Halil Umut Meler
18 Aralık Pazartesi:
20.00 Göztepe-Atiker Konyaspor: Hüseyin Göçek
20.00 Fenerbahçe-Kardemir Karabükspor: Alper Ulusoy
Kaynak: haberinburada
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