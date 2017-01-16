SÜPER LİG'DE İSTİFA!
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor'da teknik direktör Hüseyin Kalpar görevinden istifa etti.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor'da teknik direktör Hüseyin Kalpar görevinden istifa etti.
Aytemiz Alanyaspor Yönetimi, istifa eden Hüseyin Kalpar'ı ikna etmeye çalışıyor.
kaynak:sabah
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