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süper lig'de istifa!

SÜPER LİG'DE İSTİFA!

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor'da teknik direktör Hüseyin Kalpar görevinden istifa etti.

Tarih : 16 Ocak 2017, 13:35
Puan Ver : Süper Lig'de İstifa!(9/10)10


Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor'da teknik direktör Hüseyin Kalpar görevinden istifa etti.



Aytemiz Alanyaspor Yönetimi, istifa eden Hüseyin Kalpar'ı ikna etmeye çalışıyor.



 



kaynak:sabah








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