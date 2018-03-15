SÜPER LİGDE ŞAMPİYONLUK BAHİS ORANLARI DEĞİŞTİ
Spor Toto Süper Ligde şampiyonluk bahis oranları değişti. İddaa, Galatasaray'ı 2,10'luk oranla şampiyonluğun favorisi olarak gösteriyor.
Spor Toto Süper Lig'de zirve yarışı iyiden iyiye kızışırken, hafta sonu oynanacak kritik maçlar öncesinde İddaa şampiyonluk oranları da güncellendi.
25. haftayı lider kapatan Galatasaray, 2.10'luk oranıyla şampiyonluğun favorisi olarak görülüyor. Hemen ardından Beşiktaş, 2.90'lık oranla Sarı-Kırmızılılar'ı takip ediyor. Daha önce 3.50'lik oranı bulunan Siyah-Beyazlılar, Gençlerbirliği'ne karşı aldığı 1-0'lık galibiyetle, Galatasaray'la olan puan farkını korumuştu.
BAŞAKŞEHİR'İN ŞANSI AZALDI
Beşiktaş'la aynı puanda yer alan Medipol Başakşehir'in şampiyonluğuna verilen oran ise 3.75. Deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'a kaybeden Başakşehir'in daha önceki oranı 3.40'tı.
FENERBAHÇE KAN KAYBEDİYOR
Fenerbahçe'nin şampiyonluk oranlarında yaşanan düşüş ise dikkatlerden kaçmadı. Yeni Malatyaspor'u deplasmanda 1-0'lık skorla geçen Sarı-Lacivertliler, zirveyle arasında olan puan farkını korumasına karşın 3.50'den 4.75'e yükseldi.
İşte İddaa'nın değişen şampiyonluk oranları:
Galatasaray
Eski oran: 2.35 Yeni oran: 2.10
Beşiktaş
Eski oran: 3.50 Yeni oran: 2.90
Başakşehir
Eski oran: 3.40 Yeni oran: 3.75
Fenerbahçe
Eski oran: 3.50 Yeni oran: 4.75
Kaynak: haberinburada
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